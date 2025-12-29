«Гатчинская правда» подводит итоги года

Реакции

Давайте сначала посмотрим на наши посты в группе во «ВКонтакте» с точки зрения лайков. Больше всего – 925 реакций – набрала статья «Вдова офицера Полина Афанасьева: “Знаете, каким он парнем был…”» Андрея Павленко.

Чуть меньше – 843 реакции – набрал небольшой фоторепортаж «Гатчина наряжается к празднику!».

Замыкает тройку лидеров пост «Илья – первенец Гатчины 2025 года», который оценило 698 человек.

В пятерку также вошли посты на медицинскую тематику: заметка «На скорой – пополнение!» набрала 622 реакции, а заметка «В Гатчине спасли парня, попавшего под поезд» – 556 реакций.

Комментарии

Посмотрим теперь на статистику по комментариям. Самой обсуждаемой стала новость «В Приоратском парке Гатчины восстанавливают входные ворота»: она набрала 88 комментариев. Некоторые ругались – вдруг следующим шагом и этот парк станет платным, а некоторые радовались – исторически здесь были ворота, и это здорово, что они вернутся на место.

Немного меньше – 82 комментария – набрала заметка Татьяны Можаевой «Купил дом в Гатчине – и забыл?» о доме № 29 на проспекте 25 Октября. Люди возмущены бездействием собственника и бессилием администрации.

61 человек оставил свой комментарий под постом «Над Ленинградской областью сегодня сбит 51 дрон». Статья Екатерины Дзюбы «Миллиард – на дороги, миллиард – на дворы» собрал 60 комментариев. В основном люди ругались, ведь ремонт действительно доставил неудобства многим жителям. Однако теперь Гатчина может похвастаться новыми коммуникациями и дорогами.

Просмотры

Перейдем к просмотрам. Здесь лидером стал небольшой фоторепортаж «В Гатчине центральный продовольственный рынок Гатчинского райпо открылся после ремонта», набравший 98,8 тысяч просмотров.

Также в тройке самых читаемых заметка «На территории Гатчинского района Ленинградской области военные городки Мин-обороны России полностью обеспечены топливно-энергетическими ресурсами»: она набрала 79,3 тысячи просмотров.

Чуть меньше просмотров – 72 тысячи – набрала статья Юлии Лысанюк «В Гатчине 1 сентября открылась школа “Высший пилотаж”».

Замыкает пятерку статья «Вдова офицера Полина Афанасьева: “Знаете, каким он парнем был…”» Андрея Павленко, которая собрала 61,7 тысяч просмотров.

Репосты

А что по репостам? Здесь лидером стала заметка «Каким будет День Победы в Гатчине в 2025 году», которой поделились 359 раз.

Следом расположился уже упомянутый нами фоторепортаж «В Гатчине центральный продовольственный рынок Гатчинского райпо открылся после ремонта»: он набрал 282 репоста.

На третьем месте – статья Екатерины Дзюбы «Нехорошая квартира», которая собрала 224 репоста.

Далее – вновь статья Андрея Павленко «Вдова офицера Полина Афанасьева: “Знаете, каким он парнем был…”»: ей поделились 216 раз.

Пятерку лидеров замыкает новость «5 января на Соборной в Гатчине открывается каток», которой поделились 204 раза.

Закладки

Больше всего раз – целых 35 – наши читатели сохранили себе в закладки интервью Екатерины Дзюбы с заведующим кардиологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы Олегом Голощаповым – «Дела сердечные: не терпите, если “душит жаба”».

Чуть меньше – 27 раз – сохранили еще одно медицинское интервью Екатерины Дзюбы – на этот раз с нейрохирургом, врачом-неврологом Гатчинской КМБ Сергеем Милосердовым: «Расплата за прямохождение».

Уже знакомая нам заметка «Каким будет День Победы в Гатчине в 2025 году» была сохранена 18 раз и попала в тройку лидеров.

Столько же раз сохранили пост с карточками «Змеи: как уберечься от укусов?» и небольшую информационную заметку «С 1 июля – новые номера телефонов служб МЧС в Гатчине». Очень прикладные и полезные вещи оказались в этом разделе.

Сердечное спасибо

Мы благодарим вас, уважаемые читатели, подписчики нашего сообщества «Гатчинская правда|Новости» во «ВКонтакте», телеграм-канала, гости нашего сайта «Гатчинская правда.ру», за то, что читаете материалы «Гатчинской правды» в самых разных форматах. Спасибо, что остаетесь с нами и выбираете нас. Мы продолжим нашу миссию и в следующем 2026 году, который станет для «Гатчинской правды» юбилейным – 15 мая нашей газете исполнится 95 лет!

С Новым 2026 годом!

Подготовила Елизавета Суралева