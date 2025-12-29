«Мы печём с любовью и заботой каждый день»

Креативную пекарню возглавляет Ирина Колупаева. В ее коллективе – 12 человек. Причем все местные, вырицкие, жители.

Лучший гастрономический сувенир

В этом году, 26 ноября, вырицкой пекарне «Мельница» исполнилось три года. К дню своего рождения пекарня пришла со значимыми достижениями. Она стала победительницей регионального конкурса «Лучшие в туризме – 2025» в номинации «Лучший гастрономический сувенир Ленинградской области». Конкурсное жюри поразил пряник с гербом Вырицкого городского поселения (после создания Гатчинского округа этот символ – уже история).

Так приятно совпало, что именно 26 ноября, в день открытия пекарни «Мельница», ее делегация была приглашена на форум «Туризм и гостеприимство в Ленинградской области», где прошла церемония награждения победителей конкурса. Пряник с гербом Вырицы увидели и оценили все участники форума.

«Мельница» с успехом участвует и в других конкурсах и выставках. А в самой пекарне проходят мастер-классы для начинающих кондитеров и другие интересные мероприятия. Только в этом году для покупателей было организовано три увлекательных лотереи с подарками.

Общие итоги года у пекарни «Мельница» тоже очень достойные. В 2025 году кондитеры приготовили около 110 заказных тортов с индивидуальным дизайном. Освоили кондитерский принтер для создания съедобных картинок-украшений и теперь радуют эксклюзивными пряниками с логотипами. В числе первых – ферма «Жили-растили», музей «Станция на 63-й версте», гольф-клуб «Горки», Гатчинский музей грамзаписи, фабрика елочных игрушек «Рождество». А еще в пекарне можно приобрести пряники с гербом поселка Сиверский, подарочные наборы пряников или заказать пряники со своим логотипом. Это прекрасный вариант для корпоративных подарков, знаков внимания коллегам или теплых сюрпризов для друзей и семьи.

Количество изготовленных брендированных пряников впечатляет. Один из самых внушительных срочных предпраздничных заказов 2025 года – за сутки сделать 700 пряников. И ведь смогли, справились! Чтобы такие заказы выполнять без волнений, кондитеры решили завести в новом году еще один специальный кондитерский принтер – брата-близнеца.

С первых дней пекарня «Мельница» активно участвует в социально значимых проектах Гатчинского округа. В подарок участникам фестиваля «Подворье» сделали 65 пряников «Герб Вырицы». Изготовили два торта для конкурса красоты Вырицы и конкурса «Очарование Вырицы», два благотворительных торта на фестиваль «Вырица с мольбертом», благотворительные пряники для «Оредеж-фест» и в детский дом Вырицы.

Угощение на Рождество

Перед рождественскими праздниками атмосфера в пекарне особенно творческая. Самый востребованный сувенир – опять пряник! Целый месяц пряничный марафон не сбавлял темп, а вдохновения, как признаются кондитеры, с каждым днем приходило всё больше и больше. Тут и милые матрешки с румяными щечками, и съедобные гирлянды из пряников. Понятно, что пряники должны храниться в пакетиках. Но почему бы не развесить гирлянду из пряников прямо перед торжеством, а потом съесть ее в качестве десерта!

Каждый пряник – это маленькое произведение искусства. Елочки, снежинки, Снегурочка, Лошадь (символ 2026 года) и другие сказочные персонажи. Этот стиль – про традиции, ручную работу, щедрые орнаменты и ту самую атмосферу праздника, которую чувствуешь сердцем. Он будто пришел из снежной зимы, где время идет медленнее, а красота – в деталях.

Хороши пряники с имбирем и специями. Насыщенный вкус согреет в зимнюю стужу и подарит ощущение уюта.

А еще к Новому году и Рождеству кондитеры пекарни «Мельница» создали особый праздничный кекс: его кусочки напоминают о домашнем уюте и создают праздничное настроение. Внутри – щедрая смесь лучших зимних вкусов: апельсиновые и лимонные цукаты, груша и айва, изюм и вяленая клюква, миндаль, фисташки и кешью, барбарис. Вкус Нового года в нежной текстуре и ярком оформлении. Настоящее наслаждение для гурманов!

- Мы печем с любовью и заботой каждый день. Приезжайте в Вырицу и заходите к нам в пекарню, чтобы попробовать воздушные пышки с сахарной пудрой, сочные чебуреки и ароматные беляши, пирожки с разными начинками, нежные пирожные. Всё только собственного производства, из качественных продуктов. А еще мы принимаем заказы на торты и пирожные, праздничные пироги и свадебные караваи. Порадуйте своих близких и родных вкусной продукцией пекарни «Мельница». Ждем вас! – приглашает Ирина Колупаева.

Расписание на новогодние каникулы:

- до 30 декабря пекарня «Мельница» работает с 9.30 до 20.00.

- 31 декабря – с 9.00 до 16.00.

- 1, 2, 3 января 2026 года – выходные дни.

- С 4 января пекарня работает в обычном режиме с 9.30 до 19.00.

Адрес: Гатчинский округ, поселок Вырица, Сиверское шоссе, 4.

Татьяна Можаева