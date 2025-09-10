Ленобласть готовится к осеннему призыву
Регион обеспечит медицинское сопровождение осеннего призыва на военную службу, стартующего в России с 1 октября.
Рубрики: Общество
Во всех районах Ленобласти определён список медицинских учреждений, которые будут вести обследование граждан, призываемых на военную службу. Также утверждены составы специалистов-медиков для работы в призывных комиссиях. Параллельно ведётся оснащение врачебных кабинетов требуемым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и предметами хозяйственного назначения.
В муниципалитетах организуются торжественные мероприятия по проводам новобранцев. Для молодых людей призывного возраста запланировано проведение Дней призывника с участием их родителей, а также ветеранов боевых действий и труда, ветеранов СВО.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.