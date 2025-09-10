Поиск на сайте
Ленобласть расширяет поддержку многодетных семей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, уменьшающее минимальный срок проживания в Ленобласти с пяти лет до года для получения выплаты 300 тысяч рублей для молодых семей, ставших многодетными в 2025 году.

Рубрики:  Общество

Обратиться за выплатой необходимо в течение 3 месяцев после рождения малыша. 

Хорошая новость — постановление имеет «обратную силу»: поддержку смогут получить все молодые семьи, ставшие многодетными с начала 2025 года. Для них период обращения за выплатой продлён, — уточнил глава региона.

 