Открытие баскетбольного сезона
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» 6–7 сентября прошло Осеннее первенство спортивной школы № 2, посвященное 229-летию присвоения Гатчине статуса города. Юные баскетболисты и баскетболистки 2012 года рождения и младше открыли свой соревновательный сезон.
Первое место на первенстве завоевала баскетбольная команда «Виктория» из Коммунара. Лучший игрок команды – Арсений Смирнов. На втором месте – команда девушек из Гатчинской спортивной школы № 2, где лучшей выбрали Ксению Сонину. На третьем месте расположилась команда «Феникс», ее лучшим игроком стал Евгений Бублик. Участие также принимала команда юношей Гатчинской СШ № 2 (лучший игрок – Артем Иванов) и команда Гатчинской школы № 9 (лучший игрок – Владимир Попов). Лучшим игроком первенства стал Александр Авраменко.
Поздравляем всех участников первенства, желаем отличного спортивного сезона!
