«Сиреневый бор» на Кобринской земле

На церемонию открытия собрались семьи с детьми, старшее поколение, присутствовали почетные гости. С приветственным словом выступили глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко, руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Сенькина и депутат Гатчинского окружного совета Наталия Деминенко. От лица администрации Гатчинского округа с открытием нового общественного пространства жителей поздравил заместитель главы по строительству Тигран Погосян.

Центр компетенций Ленинградской области разработал проект нового парка с учетом пожеланий местных жителей, и результат превзошел все ожидания. В «Сиреневом бору» созданы тротуары и тропинки для прогулок, асфальтовые дорожки для катания на велосипедах и роликах. В центре парка - зона активного отдыха: две игровые площадки для детей и подростков, спортплощадка с тренажерами и столом для пинг-понга. Также в парке есть места для тихого отдыха с качелями и скамейками.

Центром парка станет «Сиреневая аллея» - место для отдыха и катания на роликах, вдоль которой высажена сирень разных сортов. Для комфорта маломобильных групп населения предусмотрены понижения тротуара во всех местах пересечения с проезжей частью, а также ширина основных дорожек - 2 метра.

В результате выполненной работы получилась прекрасная прогулочная территория для жителей всех возрастов. Создание таких комфортных и уютных общественных пространств по мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко - важный шаг к общей ленинградской мечте. За 10 лет в 47 регионе планируется благоустроить все дворы, и «Сиреневый бор» — отличный тому пример.

