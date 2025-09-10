Сквер Спасателей – как дань уважения героям

Работы ведутся активно: сейчас укладывается тротуарная плитка, устанавливаются бордюры, частично готов газон. 6 сентября ход благоустройства оценила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим: «Это не просто новое общественное пространство, а глубокая дань уважения и признательности нашим героям – людям, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы спасти чужие. Уверена, уже этой осенью Аэродром получит действительно знаковое общественное пространство, которое станет местом притяжения и гордости для всех поколений гатчинцев».

Благоустройство сквера ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке губернатора Александра Дрозденко.