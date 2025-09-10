Проект из Ленинградской области стал победителем конкурса «Родная игрушка»

Фестиваль в Национальном центре «Россия» стал настоящим праздником детства. В центре внимания оказалась выставка 59 прототипов-финалистов. Участники могли не только увидеть, но и протестировать каждую разработку: примерить костюм для куклы, собрать конструктор, пройти лабиринт, сыграть в настольную игру или погрузиться в цифровую анимацию. Помимо выставки работали интерактивные зоны, а также проводились мастер-классы для детей и родителей. Особое место в программе заняла экспозиция «Игры и игрушки Первых»: на ней каждый регион страны представил символ своей малой родины — игрушку, которая отражает традиции и культурный колорит региона России. На полях фестиваля также работала выставка детских рисунков «Создай свою родную игрушку», организованная Обществом «Знание» совместно с телеканалом «СОЛНЦЕ».

«Сегодня мы подвели итоги, но на самом деле это только начало: впереди производство первых тиражей победителей, а также появление их игр и игрушек в магазинах по всей России. „Родная игрушка“ объединила людей самых разные профессий и поколений — родителей и детей, учителей и студентов, профессиональных дизайнеров из мегаполисов и ремесленников из регионов. Все они показали: игрушка — это не просто предмет для досуга. Она может стать инструментом воспитания, способом сохранить традиции и культурную память, объединить поколения. Теперь самые лучшие идеи станут частью детства миллионов детей», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Победителей конкурса выбирали в несколько этапов, и финальный отбор стал особенно строгим. Каждую разработку оценивали сразу до 45 экспертов — от педагогов и психологов до технологов и производителей игрушек. Но важен был не только профессиональный взгляд: в выборе победителей приняли участие гости фестиваля, в том числе участники сообщества «Родные-любимые» Движения Первых. 130 его представителей — семьи с детьми из разных регионов — тщательно проверяли экспонаты на прочность, увлекательность и пользу.

«Конкурс “Родная игрушка” объединил разные поколения авторов, чтобы создать современное видение по-настоящему полезных игрушек и игр, отражающих наши ценности и национальные приоритеты. Для Движения Первых важно, что в итоговом голосовании в рамках номинации «Выбор Первых» приняли участие сами дети. Участники Движения Первых от 12 до 17 лет из 33 регионов России, представители семейного сообщества «Родные-любимые» собрались в Москве, чтобы определить лучшие прототипы игр и игрушек. Они оценивали потребительскую привлекательность и качество игрового процесса конкурсных работ. Это та реальная апробация, которая поможет сделать результаты конкурса по-настоящему востребованными самими детьми», — прокомментировал Герой Российской Федерации, председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

В номинации «Сюжетно-образная игрушка» победу одержала роботизированная собака «Арктика», созданная Викторией Калюжной. Это мягкая игрушка в форме собаки-робота, которая становится не просто забавой, а настоящим другом ребенка. Ее специально не сделали электронной: в мире, где все вокруг становится цифровым, Арктика напоминает, что будущее должно оставаться человечным. По легенде, ее создали российские ученые будущего — помощницу полярникам, хранительницу природы и спутницу детей. Игрушка несет ценности доброты, заботы, ответственности за природу и уважения к науке. Победителя поздравил первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

Теперь победителей конкурса ждет один из самых важных этапов — запуск производства и распространение их разработок. Первые тиражи игр и игрушек будут выпущены при поддержке технологических партнеров конкурса и появятся в детских магазинах и на маркетплейсах по всей стране. Игрушки также станут частью образовательной среды: ими будут наполняться детские сады, школы и культурные учреждения.

Конкурс «Родная игрушка» стартовал в ноябре 2024 года и сразу стал по-настоящему всероссийским событием: на участие поступило свыше 28,2 тыс. заявок из всех 89 регионов страны. В конкурсе встретились самые разные люди и профессии. Свои проекты представляли воспитатели и педагоги, хорошо понимающие ценность игры для развития ребенка. Наряду с ними — дизайнеры, иллюстраторы, режиссеры, и другие представители креативных индустрий. Участвовали и те, чья повседневная работа далека от образования или творчества: инженеры, экологи, врачи, представители промышленности. Для них конкурс стал возможностью по-новому рассказать о своей профессии и показать детям ее героев. Немало проектов появились в семьях — родители вдохновлялись собственными детьми, а ребята становились их настоящими соавторами, помогали тестировать игрушки и подсказывали идеи.

Фото организаторов