Выборы урокам не помеха

Это вызывает вопрос у родителей, учителей и самих школьников: не помешает ли голосование учебному процессу? Действительно, пятница, 12 сентября, является обычным учебным днём. Для кого-то это пятидневка с кружками и дополнительными занятиями, для других — шестидневная учебная неделя. Кроме того, в эти же дни запланирована сдача ОГЭ в резервные сроки.

— Важно понимать: у системы образования есть большой и успешный опыт решения этой задачи. Избирательные участки располагаются в школах не первый десяток лет, и за это время были отработаны и апробированы все необходимые форматы работы, — разъясняет председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Разделение потоков

Администрации каждой школы, где находится избирательный участок, работают над тем, чтобы полностью разделить потоки школьников и избирателей.

Во многих зданиях предусмотрены отдельные входы для учащихся и для голосующих.

Избирательные комиссии размещаются в изолированных помещениях (например, в актовых или спортивных залах), куда нет доступа в учебное время.

Школы также имеют широкие возможности для манёвра.

Например, работники учебных заведений могут провести выездные мероприятия: уроки, экскурсии или профориентацию. Это не только решает задачу разведения потоков, но и даёт ученикам полезный образовательный опыт.

Проведение выборов, включая совпадение с резервными днями ОГЭ, является для школ хорошо управляемой практикой. Каждый такой случай находится на особом контроле у руководства образовательных учреждений и органов управления образования.

Система образования региона к проведению выборов готова. Учебный процесс и голосование будут организованы параллельно, не создавая другу другу препятствий. Безопасность детей и порядок в школах остаются абсолютным приоритетом.

ИННА ПЕТРОВА

ФОТО: Избирательная комиссия Ленинградской области