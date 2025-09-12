Правительство России внедрило ИИ в систему управления нацпроектами

Такая аналитика помогает выявить связи между госпроектами, в том числе неочевидные. Это необходимо для разработки эффективного плана достижения национальных целей и принятия точных управленческих решений.

«Искусственный интеллект анализирует запланированные мероприятия, процессы их выполнения и прогнозирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%», — отметил заместитель председателя Правительства России — руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Отмечается, что искусственный интеллект служит инструментом, ускоряющим процесс работы, но финальное решение всегда остается за человеком.

Напомним, что на территории Ленинградской области реализуется 12 национальных проектов, в том числе, нацпроект «Экономика данных». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики, социальной сферы и достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь легче и удобнее, а меры по борьбе с кибермошенничеством безопаснее.