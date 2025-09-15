Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.09.2025 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Большое Верево,
д. Малое Верево,
ж/д станция Верево.
16.09.2025 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
Тер. Массив Химози (ДНП Немецкая Слобода).
16.09.2025 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
зона Дружная Горка
тер. СНТ Дружная Горка(Дружная Горка).
16.09.2025 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
д. Мельница.
