Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.09.2025 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Большое Верево,

д. Малое Верево,

ж/д станция Верево.

 

16.09.2025 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

Тер. Массив Химози (ДНП Немецкая Слобода).

 

16.09.2025 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

зона Дружная Горка

тер. СНТ Дружная Горка(Дружная Горка).

 

16.09.2025 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

д. Мельница.