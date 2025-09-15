В Ленинградской области завершается подготовка коммунальных объектов Министерства обороны к предстоящему отопительному периоду 2025-2026 гг.

Так, на котельных Гатчинского района в настоящее время проведены гидравлические испытания сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, на котельных и тепловых пунктах обслужены и отремонтированы насосные группы, котловое и теплообменного оборудование, запорная арматура, выполнены работы по утеплению тепловых сетей. Продолжаются работы по ремонту кровельного покрытия.

На теплогенерирующих объектах формируется нормативный запас твердого котельного топлива, который позволит в предстоящий отопительный сезон бесперебойно обеспечивать объекты социальной и военной инфраструктуры Минобороны России тепловой энергией.