В Ленинградской области завершается подготовка коммунальных объектов Министерства обороны к предстоящему отопительному периоду 2025-2026 гг.
В Ленинградской области специалистами жилищно-коммунальной службы № 7 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по (Ленинградскому военному округу) продолжается активная подготовка объектов военной и социальной инфраструктуры, находящейся в зоне ответственности, к предстоящему отопительному сезону 2025 – 2026 годов.
Так, на котельных Гатчинского района в настоящее время проведены гидравлические испытания сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, на котельных и тепловых пунктах обслужены и отремонтированы насосные группы, котловое и теплообменного оборудование, запорная арматура, выполнены работы по утеплению тепловых сетей. Продолжаются работы по ремонту кровельного покрытия.
На теплогенерирующих объектах формируется нормативный запас твердого котельного топлива, который позволит в предстоящий отопительный сезон бесперебойно обеспечивать объекты социальной и военной инфраструктуры Минобороны России тепловой энергией.
