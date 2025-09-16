Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
17.09.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Большое Верево,
ж/д станция Верево.
17.09.2025 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское (часть)
СНТ «Родник»
17.09.2025 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
зона Дружная Горка
тер. СНТ Дружная Горка (Дружная Горка).
17.09.2025 с 10:00 до 17:30
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой
СНТ Елицы (Погост)
17.09.25 с 10.00 до 23.00
Сяськелевское ТУ:
д. Войсковицы
