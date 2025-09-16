Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

17.09.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Большое Верево,

ж/д станция Верево.

 

17.09.2025 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское (часть)

СНТ «Родник»

 

17.09.2025 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

зона Дружная Горка

тер. СНТ Дружная Горка (Дружная Горка).

 

17.09.2025 с 10:00 до 17:30

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой

СНТ Елицы (Погост)

 

17.09.25 с 10.00 до 23.00

Сяськелевское ТУ:

д. Войсковицы