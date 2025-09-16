Женский бильярд: отличный старт!

Бильярдный клуб «Pool&bar» стал ареной, где сошлись лучшие спортсменки региона. Атмосфера была по-настоящему праздничной: азарт, искренние эмоции и интересные партии. Каждая участница вложила в игру максимум характера и мастерства.

За звание чемпионки боролись: Нелли Чернобривец, Евгения Королева, Мария Любушкина и Полина Ильиных из Гатчины, Наталья Петрова (Кириши), Гюнай Бабаева (Всеволожск), Наталья Перекрестова (Кингисепп).

Победительницей турнира стала Нелли Чернобривец. Именно она представит наш регион на чемпионате России, который пройдет в Иркутске в ноябре. На втором месте - Наталья Петрова, на третьем - Гюнай Бабаева.

«Мы благодарим всех девушек, которые приехали на турнир. Ваше участие — это не просто соревнование, а вклад в развитие бильярдного спорта. Благодаря вам женский бильярд в Ленинградской области открывает новую главу своей истории. Впереди нас ждет системное развитие женского бильярда, новые турниры и всё больше спортсменок, готовых бороться за победу!» - рассказали в Федерации бильярдного спорта Ленинградской области.

Проведение чемпионата стало возможным благодаря поддержке комитета по спорту Ленинградской области и комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского округа.

Фото организаторов