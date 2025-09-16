Ленобласть направит в правительство инициативы по проекту ВСМ и развитию дорожной сети

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл сегодня стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения.

Он напомнил, что в начале прошлого года был дан старт созданию первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.

«На стратегической сессии в правительстве России обсудили ускорение реализации проекта ВСМ и развитие скоростных автомобильных дорог. Ленобласть направит предложения к итоговому протоколу:

⁃ о развитии подводящего транспортного сообщения к ВСМ и строительстве развязки на 593 км М11 Павлово- Мга- Шапки - Любань - Оредеж- Луга. Так не только Ленинградская, но и Псковская области смогут дополнительно развивать пассажиропоток, туризм и сами территории;

⁃ о компенсации за использовании региональных дорог при строительстве магистрали: поток стройматериалов для ВСМ пойдет именно по региональным трассам;

⁃ о распространении системы «Платон» на транзитные региональные трассы, по которым большегрузы сейчас «проскальзывают» мимо компенсационных платежей», - сообщил Александр Дрозденко.

К настоящему времени завершены организационные процедуры, определены источники финансирования, подписаны необходимые соглашения со всеми основными сторонами. Уже разворачиваются строительно-монтажные работы на пилотном участке, на остальных начаты подготовительные мероприятия.

Планируемый маршрут составит 679 км. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения – порядка 400 км/ч. Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как «Сапсан», «Ласточка», «Финист».

С прошлого года ускорено обновление автомобильных дорог в рамках отраслевого плана, который стал рекордным в новейшей истории по объёму намеченных работ.

Особое внимание уделяется скоростным трассам. Как пояснил премьер, на их строительство в течение шести лет планируется направить более 1 трлн рублей бюджетных и частных средств.

В числе запланированных до 2030 года мероприятий – реализация не менее 50 обходов населённых пунктов. Такая задача была поставлена Президентом. Объездные пути помогут разгрузить города от транзитного потока, повысить трафик на сквозных магистралях и улучшить логистику межрегиональных перевозок.