«Горячая линия» по вопросам реализации и защиты прав участников СВО и членов их семей

25 сентября с 10.00 до 14.00 в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области состоится «горячая линия» для участников специальной военной операции и членов их семей.

Рубрики:  Общество

Уважаемые жители Ленинградской области! 

Уполномоченный и сотрудники аппарата ответят на ваши вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки; окажут консультации и предоставят разъяснения о порядке действий в случаях пропажи военнослужащих без вести, попадания плен, несогласия с размером денежного довольствия и иных выплат, неоказанием медицинской помощи, а также по другим волнующим вопросам.

Звонки будут приниматься по номерам: 8 (921) 398 15 02 и 8 (812) 916 50 63.