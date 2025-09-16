«Горячая линия» по вопросам реализации и защиты прав участников СВО и членов их семей

Уважаемые жители Ленинградской области!

Уполномоченный и сотрудники аппарата ответят на ваши вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки; окажут консультации и предоставят разъяснения о порядке действий в случаях пропажи военнослужащих без вести, попадания плен, несогласия с размером денежного довольствия и иных выплат, неоказанием медицинской помощи, а также по другим волнующим вопросам.

Звонки будут приниматься по номерам: 8 (921) 398 15 02 и 8 (812) 916 50 63.