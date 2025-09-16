«Горячая линия» по вопросам реализации и защиты прав участников СВО и членов их семей
25 сентября с 10.00 до 14.00 в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области состоится «горячая линия» для участников специальной военной операции и членов их семей.
Рубрики: Общество
Уважаемые жители Ленинградской области!
Уполномоченный и сотрудники аппарата ответят на ваши вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки; окажут консультации и предоставят разъяснения о порядке действий в случаях пропажи военнослужащих без вести, попадания плен, несогласия с размером денежного довольствия и иных выплат, неоказанием медицинской помощи, а также по другим волнующим вопросам.
Звонки будут приниматься по номерам: 8 (921) 398 15 02 и 8 (812) 916 50 63.
