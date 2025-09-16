Поиск на сайте
Ночью продолжится ремонт въезда в Гатчину

С 20.00 16 сентября до 7.00 17 сентября в Гатчине будет перекрыт участок автомобильной дороги по Ленинградскому шоссе (въезд в г. Гатчину со стороны Санкт-Петербурга в оба направления) от Инновационного проезда (Нанотехнологический центр) до Митрофаниевского проезда (церковь) в связи с производством ремонтных работ.

Рубрики:  Дороги

Движение транспорта будет осуществляться по Пушкинскому шоссе и Инновационному проезду.