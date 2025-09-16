Спартакиада пенсионеров
В Гатчине в бассейне «Волна» 15 сентября прошел очередной этап Спартакиады пенсионеров Гатчинского муниципального округа - фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).
Участие в Спартакиаде пенсионеров приняли восемь команд. Возрастной разброс был большим – от 15-й ступени (55–59 лет) до 19-й ступени (старше 70 лет). В программу вошли: смешанное передвижение 1 км, наклон, отжимания, пресс и плавание.
Победителями и призерами стали:
- 1 место заняла команда «Фортуна» (Валентина Прокофьева, Валентин Трофимов, Татьяна Костина, Тамара Липова, Татьяна Трофимова, Евгений Тарновский, Татьяна Мышкина),
- 2 место – у команды «Арена» (Тимофей Анисимов, Ольга Фадеева, Валентина Доронина, Сергей Кудрявцев, Леонид Петров),
- 3 место завоевала команда «Торпеда» (Виктор Семин, Валерий Смирнов, Николай Скаржинский, Любовь Лялина, Галина Чеберяк, Людмила Шайнюк).
Далее места распределились следующим образом: 4 место – Школа третьего возраста, 5-е – «Маяк», 6-е – «Электроприбор», 7-е – «Мариенбург», 8-е – «Сильвия-ветераны».
Фото: Albina Hallakas