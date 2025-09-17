Поиск на сайте
Избирательная комиссия Ленинградской области определила результаты выборов губернатора

На заседании Избирательной комиссии Ленинградской области 16 сентября принято постановление «О результатах выборов Губернатора Ленинградской области, назначенных на 14 сентября 2025 года» и единогласно подписан протокол о результатах выборов Губернатора Ленинградской области.

Рубрики:  Выборы

По словам председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского, в выборах Губернатора Ленинградской области приняли участие 899 476 человек, что составляет 62,84% от числа избирателей Ленинградской области, включенных в списки избирателей (почти на 200 тысяч человек больше, чем на выборах главы региона в 2020 году).

При этом, на дому по уважительной причине (болезнь, инвалидность) проголосовало более 13% избирателей. Кроме того, голосование избирателей, зарегистрированных в Ленинградской области, было организовано на 44 экстерриториальных избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

На всех 1014 избирательных участках Ленинградской области были установлены средства видеонаблюдения (или видеофиксации), наблюдение за ходом голосования осуществляли более 2 тысяч наблюдателей, избирательные участки посетили 110 журналистов из 42 средств массовой информации.

За три дня голосования в Леноблизбирком поступили 12 обращений граждан.

В постановлении о результатах выборов Губернатора указывается, что выборы Губернатора Ленинградской области признаны состоявшимися и действительными.

На должность Губернатора Ленинградской области избран Дрозденко Александр Юрьевич, выдвинутый региональным отделением политической партии «Единая Россия», и получивший 756 тысяч 885 голосов избирателей, что составляет 84,21 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

За других зарегистрированных кандидатов поданные голоса избирателей распределились следующим образом: Андрей Лебедев, выдвинутый ЛДПР, – 6,69% (60 084 человека), Игорь Новиков, выдвинутый партией «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» – 3,02% (27 133 человека), Сергей Малинкович, выдвинутый партией «Коммунисты России» - 2,65% (23 825 человек), Сергей Лисовский, выдвинутый партией «Зеленые» - 2,2% (19 758 человек).

Удостоверение об избрании Губернатором Ленинградской области будет вручено председателем Леноблизбиркома Михаилом Лебединским на церемонии вступления в должность Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.