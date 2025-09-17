Избирательная комиссия Ленинградской области определила результаты выборов губернатора

По словам председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского, в выборах Губернатора Ленинградской области приняли участие 899 476 человек, что составляет 62,84% от числа избирателей Ленинградской области, включенных в списки избирателей (почти на 200 тысяч человек больше, чем на выборах главы региона в 2020 году).

При этом, на дому по уважительной причине (болезнь, инвалидность) проголосовало более 13% избирателей. Кроме того, голосование избирателей, зарегистрированных в Ленинградской области, было организовано на 44 экстерриториальных избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

На всех 1014 избирательных участках Ленинградской области были установлены средства видеонаблюдения (или видеофиксации), наблюдение за ходом голосования осуществляли более 2 тысяч наблюдателей, избирательные участки посетили 110 журналистов из 42 средств массовой информации.

За три дня голосования в Леноблизбирком поступили 12 обращений граждан.

В постановлении о результатах выборов Губернатора указывается, что выборы Губернатора Ленинградской области признаны состоявшимися и действительными.

На должность Губернатора Ленинградской области избран Дрозденко Александр Юрьевич, выдвинутый региональным отделением политической партии «Единая Россия», и получивший 756 тысяч 885 голосов избирателей, что составляет 84,21 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

За других зарегистрированных кандидатов поданные голоса избирателей распределились следующим образом: Андрей Лебедев, выдвинутый ЛДПР, – 6,69% (60 084 человека), Игорь Новиков, выдвинутый партией «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» – 3,02% (27 133 человека), Сергей Малинкович, выдвинутый партией «Коммунисты России» - 2,65% (23 825 человек), Сергей Лисовский, выдвинутый партией «Зеленые» - 2,2% (19 758 человек).

Удостоверение об избрании Губернатором Ленинградской области будет вручено председателем Леноблизбиркома Михаилом Лебединским на церемонии вступления в должность Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.