Награды гатчинских пловцов

В Кингисепп из Гатчинского округа приехали 68 пловцов – представители Гатчинской спортивной школы № 2, спортивной школы «Киви», Коммунарской спортивной школы и районной спортивной школы «Юность». У каждой школы в активе – награды разного достоинства.

Самое большое число наград – у пловцов Гатчинской школы № 2.

Полина Иванова вернулась с чемпионата с шестью золотыми медалями (50 м баттерфляем, 50 м и 100 м на спине, 100 м, 200 м и 400 м комплексным плаванием).

У Галины Жалниной – пять наград чемпионата: 1 место на дистанции 50 м баттерфляем, 2 мес-то на дистанциях 50 м и 100 м брассом, 3 место на дистанции 100 м комплексным плаванием (1 место среди девушек) и 3 место на дистанции 100 м баттерфляем (2 место среди девушек).

Четыре медали завоевала Ангелина Беспальченко: на дистанциях 100 м и 200 м брассом она заняла 3 место (1-е среди юниорок), на дистанции 200 м комплексным плаванием стала второй среди юниорок, на дистанции 100 м комплексным плаванием – третьей среди юниорок. Столько же медалей у Анны Николаевой: одно серебро (200 м комплексным плаванием) и три бронзы (100 м брассом, 100 м комплексным плаванием и 100 м на спине).

Антон Москвин на чемпионате проявил свои силы в плавании вольным стилем: на дистанции 100 м он стал вторым среди юниоров, на дистанции 50 м занял 2 место (1 место среди юниоров), а на дистанции 200 м занял 1 место (1 место среди юниоров).

Александр Марухин вернулся с серебром за дистанцию 200 м комплексным плаванием (1 мес-то среди юниоров) и 100 м баттерфляем (1 место среди юниоров). На дистанции 200 м на спине он стал первым.

По две медали завоевали:

- Тимур Меркульев (бронза на дистанции 50 м баттерфляем (1 место среди юниоров) и серебро на дистанции 200 м на спине);

- Лаймис Маркявичюс (золото на дистанции 200 м баттерфляем и бронза на дистанции 100 м баттерфляем);

- Антонина Варшавская (серебро – 200 м комплексное плавание и бронза – 400 м комплексное плавание);

- Егор Смирнов (2 место – 50 м баттерфляем, 3 место – 50 м брассом);

- Денис Медведев (серебро на дистанциях 50 м на спине и 1500 м вольным стилем (1 место среди юношей);

- Варвара Беспальченко (первая на дистанции 400 м вольным стилем и вторая на дистанции 200 м вольным стилем);

- Никита Фляг (2 место – 400 м вольным стилем, 3 место – среди юношей на дистанции 1500 м вольным стилем);

- Виктория Козлова (3 место – 100 м брассом и 2 место – 200 м брассом среди юниорок).

По одной медали завоевали: золото – Глеб Буянов (100 м на спине); бронзу – Лана Дзаурова (400 м вольным стилем), Матвей Топский (100 м баттерфляем), Карина Лазаренко (200 м комплексным плаванием), Ярослав Павлов (400 м вольным стилем), Савелий Андреев (200 м баттерфляем).

В сборную команду Гатчинского округа вошло 8 пловцов из спортивной школы «Киви». В «Резерве Ленинградской области»: Софья Пелевина завоевала 2 и 3 место на дистанциях 50 м и 100 м баттерфляем; Мария Данилова заняла 2 место на дистанции 200 м на спине; Ольга Остренко заняла 3 место на дистанции 50 м вольным стилем. Кроме того, Рита Снеткова и Игорь Иванов выполнили нормативы I спортивного разряда на дистанции 100 м комплексным плаванием.

Россыпь наград – у воспитанников Коммунарской спортивной школы. На чемпионате себя проявили Алексей Карпач (1 место – 400 м вольный стиль, 2 место – 100 м брасс, 2 место – 200 м брасс, 3 место – 100 м комплексное плавание), Екатерина Туманова (1 место – 100 м и 200 м вольный стиль, 2 место – 50 м вольный стиль), Вадим Сочнев (2 место – 50 м на спине и

100 м комплексное плавание), Елисей Саликов (3 место – 200 м на спине). На чемпионате в эстафетном плавании лучшими стали Екатерина Туманова (1 место – 4x50 м вольный стиль и 4x50 м комплексное плавание), Вадим Сочнев (2 место – 4x50 м комплексное плавание, 3 место – 4x50 м вольный стиль), Алексей Карпач (2 место – 4x50 м комплексное плавание).

Ребята также выступили на соревнованиях «Резерв Ленинградской области». Руслан Калани трижды поднялся на вторую ступень пьедестала (50 м, 100 м и 200 м брассом). Алексей Карпач занял 1 место на дистанции 400 м вольным стилем и 2 место на дистанциях 100 м и 200 м брассом, 100 м комплексным плаванием. Мария Королькова завоевала две бронзы (200 м комплексным плаванием, 200 м вольным стилем). Елисей Саликов дважды стал первым – на дистанциях 200 м на спине и 400 м комплексным плаванием. У Вадима Сочнева – три медали (1 место – 100 м комплексное плавание,

2 место – 50 м на спине, 3 место – 100 м на спине). Екатерина Туманова заняла 1 место на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м вольным стилем и 3 место на дистанции 50 м баттерфляем. Здесь также было эстафетное плавание: у Екатерины Тумановой – две золотые медали (4x50 м вольный стиль и 4x50 м комплексное плавание), у Вадима Сочнева – одно серебро (4x50 м комплексное плавание) и одна бронза (4x50 м вольный стиль), у Алексея Карпач – серебряная медаль (4x50 м комплексное плавание).

В соревнованиях участвовали три спортсмена из спортивной школы «Юность»: Елизавета Нелюбина, Максим Страшевский и Алексей Суворов. Дважды на третью ступень пьедестала поднялся Максим Страшевский (50 м и 100 м брассом). Елизавета Нелюбина в ходе соревнований выполнила норматив I юношеского разряда.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Ленинградской области для участия в чемпионате и первенствах Северо-Западного федерального округа по плаванию в г. Кингисеппе, которые пройдут 7–10 октября 2025 года.