От Большого Рейзино и в Гатчину

На 3-километровом участке дороги Стрельна – Кипень – Гатчина подрядчик сейчас занимается расчисткой полосы отвода, после чего пойдет фреза. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данном участке предполагается укладка в два слоя нового асфальта, ремонт остановок, установка новых знаков и нанесение разметки.

Также под Гатчиной продолжается ремонт участка от Вайялово до Киевского шоссе: там уже идет укладка первого слоя асфальта.