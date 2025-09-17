От Большого Рейзино и в Гатчину
В Гатчинском округе стартовал еще один ремонт дорожного полотна - от Большого Рейзино в Гатчину.
Рубрики: Дороги
На 3-километровом участке дороги Стрельна – Кипень – Гатчина подрядчик сейчас занимается расчисткой полосы отвода, после чего пойдет фреза. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На данном участке предполагается укладка в два слоя нового асфальта, ремонт остановок, установка новых знаков и нанесение разметки.
Также под Гатчиной продолжается ремонт участка от Вайялово до Киевского шоссе: там уже идет укладка первого слоя асфальта.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.