Условия для сотрудников - качество для пассажиров

Специфика гатчинского парка в том, что он расположен на двух разных уровнях. За лето привели в порядок пандус для съезда с мойки, засыпали его щебнем, чтобы убрать ямы.

В одном из ремонтных ангаров подняли потолок, чтобы сюда могли свободно заезжать автобусы с газобаллонным оборудованием на крыше. Что очень важно, полностью заменили в цехах светильники – теперь слесарям и мастерам будет комфортнее.

Вместо покосившихся бетонных блоков установили новый металлический забор с мачтами освещения. В темное время года на площадке будет значительно светлее.

Все эти изменения направлены на улучшение условий для сотрудников. У них появляется больше возможностей качественно выполнять свою работу. Значит, повышается и качество ремонта техники, и уровень обслуживания на линии. А это уже видят и оценивают пассажиры.

Фото Национальной транспортной ассоциации