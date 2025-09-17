Условия для сотрудников - качество для пассажиров
Автобусы НТА вышли на маршруты внутри Гатчины. На местной площадке, которая до этого обслуживала межрайонные линии, увеличится количество машин. В этом году здесь обустроили новую мойку. После реконструкции она стала сквозной, что существенно увеличивает скорость обработки автобусов. Две линии позволяют каждую ночь мыть весь подвижной состав филиала - с учетом предстоящего расширения.
Специфика гатчинского парка в том, что он расположен на двух разных уровнях. За лето привели в порядок пандус для съезда с мойки, засыпали его щебнем, чтобы убрать ямы.
В одном из ремонтных ангаров подняли потолок, чтобы сюда могли свободно заезжать автобусы с газобаллонным оборудованием на крыше. Что очень важно, полностью заменили в цехах светильники – теперь слесарям и мастерам будет комфортнее.
Вместо покосившихся бетонных блоков установили новый металлический забор с мачтами освещения. В темное время года на площадке будет значительно светлее.
Все эти изменения направлены на улучшение условий для сотрудников. У них появляется больше возможностей качественно выполнять свою работу. Значит, повышается и качество ремонта техники, и уровень обслуживания на линии. А это уже видят и оценивают пассажиры.
Фото Национальной транспортной ассоциации