Семьи воинов Отечества встретились в Гатчине

Форум «Верим, ждем» был насыщен событиями: на протяжении трех дней, с 6 по 8 сентября, в Ленинградской области работали выездные приемные комитета семей воинов Отечества (КСВО), проводились консультации, обсуждались вопросы психологической и юридической помощи, адресной поддержки участников СВО и их семей.

Открытие форума состоялось 6 сентября во Всеволожском районе. Участники съезда посетили медицинские учреждения и пообщались с представителями системы здравоохранения региона. В круглом столе, который прошел во Всеволожской клинической межрайонной больнице, приняла участие руководитель КСВО Юлия Белехова. Участники встречи рассмотрели систему мер поддержки участников СВО и их семей. Напомним, в Ленинградской области сейчас действует 90 таких мер – федеральных и региональных.

Особое внимание было уделено акции «Врачи героям», в рамках которой бойцам и их семьям предоставляется возможность пройти диспансеризацию и посетить узких специалистов. Участники форума посетили госпиталь, где проходят реабилитацию военнослужащие со всей страны, пообщались с ними, поговорили о волнующих их проблемах. Первый день форума завершился возложением цветов к мемориалу «Разорванное кольцо».

Работа выездных мобильных приемных продолжилась 7 сентября в Кингисеппе. В городском Центре творческого развития состоялась дискуссия на тему комплексной психологической помощи и современных технологий поддержки ветеранов СВО и их семей. Здесь же прошли юридические консультации от КСВО-Право. Программа этого дня завершилась возложением цветов к мемориальному комплексу «Роща Пятисот» в Кингисеппе.

Заключительный день форума «Верим, ждем» прошел в Гатчине. День начался с экскурсии и возложения цветов к мемориалу мирным жителям – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево. Итоги форума подвели в торжественной обстановке в Гатчинском городском Доме культуры.

Гостей приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он акцентировал внимание на том, как региональному отделению комитета семей воинов Отечества удалось объединить в совместной работе волонтеров, общественные организации, бизнес и власти.

- Это форум единства, сплоченности, взаимопомощи, памяти и преемственности поколений, – отметил Александр Дрозденко. - «Наше дело правое, победа будет за нами» – так звучал лозунг наших солдат в годы Великой

Отечественной войны. С этим же лозунгом наши ребята на передовой сейчас отстаивают интересы не только нашей Родины, но и всего человечества. А мы должны помнить еще два лозунга: «Меч победы куется в тылу» и «Всё для фронта, всё для победы». Каждый день мы поддерживаем наших воинов на передовой, а их семьи каждый день молятся о возвращении своих близких. И все вместе мы верим в нашу победу.

В рамках форума прошло награждение ленинградцев за самоотверженную поддержку участников СВО и активную работу в патриотическом воспитании молодежи. На сцену один за другим поднимались скромные, но сильные духом люди, каждый день творящие добро – настоящие герои тыла. Самой младшей из них – юной жительнице Бокситогорска – всего десять лет. Самой старшей – девяносто!

Настоящим подарком для участников форума стал концерт, участие в котором приняли творческие коллективы и исполнители из Гатчины и Санкт-Петербурга. Особое волнение вызвало музыкальное выступление жен и матерей, в чьих глазах читалась бесконечная тревога за своих близких и в то же время мужество и несгибаемая стойкость.

В рамках форума Александр Дрозденко и Юлия Белехова обсудили вопросы поддержки раненых бойцов СВО и их адаптации к жизни в мирное время. Были озвучены новые инициативы. Юлия Белехова предложила взять под патронаж беременных жен участников СВО. Губернатор поддержал идею, анонсировав соответствующее поручение. Патронаж будет начинаться за 6 месяцев до родов и включать комплексную социальную, медико-психологическую и материальную поддержку. Второй инициативой стала акция «Неделя добрых дел», которую проведут во всех школах области. В ее рамках ученики будут готовить письма и подарки для участников СВО.

Подводя итоги форума, губернатор отметил, что он стал не столько площадкой для отчетов, сколько живой рабочей лабораторией, где рождались реальные, работающие решения.

Комитет семей воинов Отечества был создан в ноябре 2022 года при поддержке президента страны Владимира Путина. КСВО ведет работу по всем направлениям поддержки семей военно-служащих и занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону СВО.

Юлия Лысанюк