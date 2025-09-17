Жители Ленинградской области могут вернуть кешбэк 25% за проезд в наземном общественном транспорте

От суровых крепостей до уединенных храмов и усадеб — Ленинградская область хранит множество особых маршрутов для тех, кто хочет прикоснуться к истории и насладиться красотой северной природы, не уезжая далеко от дома.

Для получения возврата части денежных средств за поездки необходимо проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, а затем оплачивать проезд с помощью банковской карты ЕКП «Ленинградская».

Воспользоваться предложением можно в автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. На сегодняшний день в регионе курсирует около 1500 таких транспортных средств.

Обратите внимание, что при оплате проезда с помощью ЕКП «Ленинградская» в общественном транспорте Санкт-Петербурга кешбэк не начисляется. Сэкономить на проезде можно только на маршрутах Ленинградской области.

Кешбэк в рублях будет начислен на Единую карту петербуржца «Ленинградская» в течение нескольких дней после оплаты. Каждый участник акции сможет вернуть до 1 000 рублей в месяц в виде кешбэка.

«Жители Ленинградской области, которые уже являются держателями Единой карты петербуржца, также могут присоединиться к акции. Подключить свою карту к проекту ЕКП «Ленинградская» они могут как через Личный кабинет держателя карты на портале Единой карты петербуржца и мобильном приложении ЕКП, так и при обращении в МФЦ и подразделения социальной защиты населения Ленинградской области. Каждый житель региона может выбрать удобный для себя вариант подключения к проекту, будь то онлайн−формат или личное обращение», – сказала Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Карта ЕКП «Ленинградская» может быть оформлена только жителям Ленинградской области, имеющим регистрацию (прописку) на территории области.

«На базе Единой карты петербуржца появится первая в стране агломерационная карта – ЕКП «Ленинградская». Для областных держателей будут доступны скидки и бонусы от партнеров проекта ЕКП. Совместный проект уделяет внимание и жителям агломерации серебряного возраста. Они смогут бесплатно посещать известные музейные комплексы на территории Ленинградской области, например, музей-заповедник «Парк Монрепо», литературно-художественный музей-усадьбу «Приютино» и другие», — отметил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов.

Подробная информация о преимуществах и возможностях ЕКП «Ленинградская» размещена на портале https://ekp.spb.ru/ekpleningradskaya.

Организатор акции: АО «НСПК» - оператор платежной системы «Мир». С полными правилами можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

* Кешбэк – частичный возврат денежных средств.

Фото: пресс-служба ПС «Мир»

