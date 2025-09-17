В Гатчине на пожаре в однушке погибла женщина

В ночь на 17 сентября, в 00:38, в пожарную часть поступил сигнал о возгорании в доме № 51 на проспекте 25 Октября в Гатчине. Горела однокомнатная квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Пожарные прибыли через две-три минуты, вошли внутрь и ликвидировали возгорание. В результате пожара в квартире выгорела кухня и коридор. Звено газодымозащитной службы обнаружило внутри женщину в бессознательном состоянии. Ей оказали первую доврачебную помощь, прибывшая скорая забрала пострадавшую, но медицина оказалась бессильна – женщина скончалась.

Также пожарные вывели из задымленных помещений жильцов верхнего этажа: в спасательных устройствах четверых граждан эвакуировали по маршевой лестнице.

Проводится дознание, причины пожара устанавливаются.