Светлана Рябова: «Коллектив стал для меня второй семьёй»

- Светлана Анатольевна, расскажите немного о себе и своем пути в профессию.

- Я потомственный энергетик. Мой папа работал на атомных станциях. Потом – в министерстве атомной энергетики в Москве. Вот и я связала свою жизнь с энергетикой.

В школе любила математику, а учителя отправляли на олимпиаду по физике – потому что математики у нас в школе были, а на олимпиаде по физике выступать было некому. Физику я, честно говоря, не любила, специально ею не занималась, но почему-то знала и все олимпиады выигрывала.

Когда я два года подряд стала победителем олимпиады Московского инженерно-физического института (МИФИ), причем первый раз среди ребят постарше, меня там ждали с распростертыми объятиями. Но… я поступила в Ленинградский политехнический институт.

- Вы не поехали в Москву?

- Да. И не только потому, что в Ленинград поехала поступать моя подружка. В политехнический институт я шла осознанно. И также осознанно окончила энергомашиностроительный факультет, кафедра – тепловые и атомные энергоустановки.

Поступила в 1986 году, когда произошла Чернобыльская авария. Интересный факт: в этом году конкурс на специальность был значительно выше, чем в предыдущие годы. Видимо, молодежь хотела получить образование, чтобы такая катастрофа не повторилась…

- Учиться было интересно?

- Технические склонности, видимо, передались мне с генами, но учиться было очень сложно. Наш преподаватель по сопромату не ставил девушкам двойки, потому что, по его словам, они и так несчастны, что пошли в такой сложный технический вуз и на такой сложный факультет. Но он не ставил и четверок, потому что считал, женщина сопромат на четыре знать не может. А я считала, что знаю этот предмет на пять.

Был такой случай: мы сдавали сопромат на доске, и когда я ответила весь билет, преподаватель предложил мне расписать эту формулу для двигателя внутреннего сгорания. Хотя у нас была совсем другая кафедра. Преподаватель не знал, что я еще в школе, в 16 лет, получила права. Не пошла, как все девочки, шить, а с мальчиками отучилась в автошколе. Конечно, кроме вождения мы сдавали теорию. Поэтому когда через 10 минут я нарисовала на доске двигатель внутреннего сгорания и применила эту формулу, он был очень удивлен. Списать-то я не могла, этого не было даже в вопросах.

Его комментарий был сдержанный: «Очень похоже. Даже втулку поставила туда, куда надо». Я парировала: «Это не втулка, а по-научному – палец». Аудитория, где было много ребят уже после армии, аплодировала. И мне было приятно. Преподаватель, наступив на горло своей гордыни, поставил четыре.

В итоге отучилась хорошо. Окончила институт в 1993 году.

- А как вы оказались в Гатчине?

- Мой муж – гатчинец. Мы познакомились в институте, он учился на физмехе. За время учебы наш вуз поменял название, и мы стали выпускниками Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Среднюю школу я заканчивала в Литве в поселке Снечкус. Поселок был построен как город-спутник Игналинской АЭС (сейчас она закрыта). Красивый миленький городок, удобный для проживания. Тогда это был Советский Союз, а когда окончила школу, Советского Союза уже не было. Родители переехали в Москву. А мне хоть и нравилось в Снечкусе, туда уже было не вернуться. Мы поехали к мужу.

Гатчина, я считаю, похожа на Снечкус. Парки, озера, очень красивая природа. И всё это сразу легло мне на душу.

В 1994 году мы зарегистрировались в Гатчинском ЗАГСе. Вместе больше 30 лет. Муж – начальник лаборатории в ПИЯФе, занимается научной деятельностью.

- В 1990-е было трудно устроиться на работу. Особенно по профессии и людям с таким серьезным, как у вас, образованием.

- С работой в Гатчине было сложно. Конечно, наш профессор готов был взять меня к себе в Петербург, потому что я училась хорошо. Но я вышла замуж, родился первый ребенок. Когда ему исполнилось два с половиной года, нужно было трудоустраиваться. А куда – я не знала. Знакомых в Гатчине – нет, родных – нет, связей – нет. Искала работу официальную, стабильную и поближе к дому.

В 1990-е задержки заработной платы были по полгода, закрылось много больших предприятий. Люди оказались на улице и были готовы на любую работу, за которую платили. В то время предприятие «Тепловые сети» было в числе немногих, где ситуация была стабильной. И естественно, с кадрами проблем не было.

В 1997 году перед Днем энергетика я устроилась на котельную № 10 в Мариенбурге. Имея высшее образование, пришла на рабочую должность для того, чтобы как-то выживать. Думала, что это временно, но так сложилась жизнь, что именно на котельной № 10 я проработала двадцать с лишним лет. Сначала аппаратчиком, потом лаборантом, затем инженером-химиком. Коллектив там постоянный, и он стал для меня второй семьей.

С моим образованием теоретических знаний хватало, а практически их применить помогал весь коллектив котельной № 10, они делились своим опытом и умением, были моими учителями.

У меня в дипломе написано «Тепловые и атомные энергетические установки». Дипломный проект – «Проектирование ТЭС на твердом топливе». Котлы, турбины, компрессоры – это всё, что я изучала. Поэтому у меня прямая дорога была на тепловую станцию.

На котельной я всё проработала руками. Когда работала инженером-химиком, при необходимости могла встать за любого человека. Мне было легко. Я могла найти выход из любой ситуации. Уверена, что все проблемы решаемы, если их решать правильно и вовремя.

Могу с уверенностью сказать, что химводоподготовка на 10-й котельной всегда была на достойном уровне не только благодаря моей компетенции, но и в большей степени профессионализму рабочего персонала и согласованности действий руководящего персонала котельной.

Год назад наш директор Алексей Александрович Тахтай решил, что мне надо поменять сферу деятельности, и перевел в тепловую инспекцию. Я сначала расстроилась, ведь рвались мои «корни». На котельной для меня было все знакомо и понятно, а меня «бросили» в новую среду. Ничего, думаю, справлюсь. Коллектив-то хороший. И я справилась.

- Дети пошли по вашим стопам или выбрали папину профессию?

- Мы вырастили двух детей. Сын тоже окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, папину кафедру. Он физик-ядерщик. Создал семью и живет в Санкт-Петербурге. Сейчас работает в Газпроме.

Дочка учится в магистратуре в Высшей школе экономики. Она выбрала компьютерное направление, и я ее поддерживаю.

- Светлана Анатольевна, вы еще и председатель проф-союза.

- Для меня «Тепловые сети» – это не только работа, но и интересная и приятная общественная деятельность. Профсоюзная организация делает очень многое. Заключает трехсторонние соглашения для повышения заработной платы работникам сферы жизнеобеспечения. Говорит на самом высоком уровне о необходимости и значимости нашей работы. Мы ведь не закрываемся даже в пандемии, работаем летом и зимой, ночью и днем. Такое предприятие должно пополняться новыми кадрами, молодежью, которой мы готовы передавать свой опыт.

Общественником я стала во многом благодаря Валентине Ивановне Толокан: она работала на котельной № 10, была председателем профсоюза и заряжала нас своей энергией и оптимизмом. Сначала я помогала Валентине Ивановне, а когда она увольнялась, рекомендовала меня на должность председателя профсоюза. И мне захотелось для всех людей, с которыми я столько лет отработала, сделать что-то хорошее. Мы ездим на турслеты, участвуем в спортивных соревнованиях, в конкурсах художественной самодеятельности. Наши сотрудники поют, танцую, читают стихи, становятся победителями конкурсов декоративно-прикладного творчества.

Члены профсоюза выступают на конкурсах профессионального мастерства. Мне нравится, что люди готовы к профессиональному росту и покорению новых вершин, и Алексей Александрович нас поддерживает. В прошлом году впервые выступали на Всероссийском конкурсе. Причем очень достойно, заняв седьмое место из 35 лучших специалистов со всей страны. Участники конкурсов получают не только грамоты, но и денежные премии, а также почет и уважение окружающих.

А еще мы стараемся хотя бы два раза в год ездить в интересные познавательные туры. Ищем новые направления, авторские экскурсии, чтобы по-новому открывать для себя знакомые города.

Мне нравится, что и наша Гатчина с каждым годом хорошеет. Мы участвуем во всех голосованиях за «Комфортную городскую среду». И я способствую, чтобы люди голосовали активнее. Это ведь особого труда не стоит. И даже неважно, где будет новое современное благоустроенное общественное пространство. Чуть лучше наша Гатчина – и глазу радостно. Что-то меняется в хорошую сторону, и хорошо.

Не жалею, что я тридцать лет назад приехала в Гатчину и живу здесь.

Татьяна Можаева