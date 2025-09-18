9 октября в рамках Форума «Общественный транспорт 2025» обсудят комплексное развитие общественного транспорта в России

Организатором форума выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.

Цель форума – поддержка и развитие инициатив бизнеса в реализации проектов общественного транспорта.

Деловую программу форума откроет пленарное заседание «Новый общественный транспорт: как модернизация транспорта меняет наши города». Лидеры отрасли обсудят стратегические направления развития городского пассажирского транспорта, а также наращивание темпов обновления парка подвижного состава в регионах России, с учетом задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Форум будет сопровождаться выставочной экспозицией, где будут представлены передовые цифровые и технологические решения, новейшие образцы подвижного состава, а также инициативы, формирующие облик общественного транспорта будущего.

В центре внимания – эффективность, удобство и инновации!

