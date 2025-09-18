9 октября в рамках Форума «Общественный транспорт 2025» обсудят комплексное развитие общественного транспорта в России
Ежегодный форум «Общественный транспорт 2025» объединит ведущих представителей власти, бизнеса и отраслевых экспертов для обсуждения стратегий, направленных на достижение национальных целей в сфере общественного транспорта.
Организатором форума выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.
Цель форума – поддержка и развитие инициатив бизнеса в реализации проектов общественного транспорта.
Деловую программу форума откроет пленарное заседание «Новый общественный транспорт: как модернизация транспорта меняет наши города». Лидеры отрасли обсудят стратегические направления развития городского пассажирского транспорта, а также наращивание темпов обновления парка подвижного состава в регионах России, с учетом задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Форум будет сопровождаться выставочной экспозицией, где будут представлены передовые цифровые и технологические решения, новейшие образцы подвижного состава, а также инициативы, формирующие облик общественного транспорта будущего.
В центре внимания – эффективность, удобство и инновации!
Регистрация на официальном сайте форума «Общественный транспорт 2025» https://gortransport.com/
Будьте в курсе событий Форума https://t.me/gorodskoytransport