А вы привились от менингококка?

- Вакцинация – это метод активной профилактики инфекционных заболеваний, при котором в организм вводятся антигены (части ослабленных или убитых возбудителей болезней), которые побуждают иммунную систему к выработке антител, – объясняет заведующая инфекционным отделением Гатчинской КМБ, врач-инфекционист, педиатр Анна Михайлова. – Собственно, именно вакцинация – основной сдерживающий фактор распространения инфекции и важнейшая составляющая профилактики. Ежегодно в мире от инфекционных заболеваний умирает около 17-18 млн человек, это треть от всей смертности. Около трех миллионов детей в мире погибает от инфекций, от которых есть прививки.

- В XXI веке не побороли эпидемии?

- Сейчас во всем мире сложная эпидемиологическая ситуация. Это связано с активизацией миграционных процессов в разных точках земного шара, появляются труднодоступные для профилактических мероприятий группы населения, международные турпотоки очень развиты, но и, конечно, сказывается увеличение количества людей, которые отрицательно относятся к прививкам.

- Отрицание вакцинации возвращает нас в темные века?

- Ну, например, все знают про такое заболевание, как корь. В допрививочные времена корь часто называли «детской чумой», в Советском Союзе ежегодно корью заболевало более 2 млн человек, летальность была выше 11 %. Как только ввели вакцинацию против кори, смогли добиться значительного снижения заболевания, и был период, когда корь регистрировалась как единичные случаи на всю страну. К сожалению, из-за большого числа антипрививочников и нарушений графиков вакцинации за последние несколько лет мы снова стали часто встречаться с корью. В 2024 году наше инфекционное отделение принимало корь из нескольких районов Ленобласти, был период, когда на мельцеровские боксы (изоляционно-диагностические) образовалась очередь.

Другой пример страшной инфекции – это дифтерия. До начала вакцинации тоже была высокая заболеваемость, и много летальных исходов. В СССР очень большой упор делался на профилактику инфекционных заболеваний – т.е. на вакцинацию, и практически все население страны получало своевременные прививки. Был сформирован коллективный иммунитет, и это позволило ликвидировать дифтерию. С началом перестройки стало модным отказываться от прививок. Результат? Появилась прослойка населения, не обладающего нужным иммунитетом, и, как следствие, в 90-х годах возникла вспышка дифтерии. Было зарегистрировано более 150 тысяч случаев заболевания дифтерией, и около пяти тысяч летальных исходов. Причем большинство заболевших были молодого возраста.

Таких примеров можно приводить много. Есть такое понятие, как управляемые инфекции – это инфекционные заболевания, которые можно предотвратить при помощи вакцинации. К ним относится корь, дифтерия, столбняк, краснуха, эпидемический паротит (свинка), полиомиелит, ветряная оспа (ветрянка) и другие. Но необходимо сформировать коллективный иммунитет – это значит, что охват прививками должен составлять как минимум 85 %.

- Что вы посоветуете сейчас – в преддверии сезона?

- Сейчас начинается осень, будет расти количество респираторных инфекционных заболеваний, и очень важно сформировать иммунитет у себя и своих близких. Начата вакцинация против гриппа, в Гатчине и округе все амбулатории укомплектованы вакцинами. Очень рекомендую привиться. Надо понимать, что вакцинация не даст 100 % эффекта, и все равно будут единичные заболевшие, но эти люди перенесут грипп в легкой или стертой форме, без осложнений и без риска летального исхода.

- Что такое менингококк, от которого тоже настоятельно рекомендуют вакцинироваться?

- Это еще одна опасная инфекция, и в этом году идет ее рост. Заболевание может протекать как в легкой форме – по типу фарингита, назофарингита, так и в тяжелой форме – генерализованной, по типу менингококцемии, менингококкового менингита с такими грозными осложнениями, как отек головного мозга, кровоизлияние в надпочечники, ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови), с высоким процентом летального исхода.

В Санкт Петербурге с начала 2025 года зафиксировано около 40 случаев генерализованной формы менингококковой инфекции. Это в 2,4 раза выше, чем в прошлом году. В Гатчине с начала года было четыре случая генерализованной менингококковой инфекции и два случая нетяжелого течения (фарингит и пневмония, вызванные менингококком). Для жителей нашего округа, к счастью, все закончилось благополучно. Но таких проблем можно было избежать, если бы люди своевременно вакцинировались. Все заболевшие, как в Петербурге, так и в Гатчине, не были привиты от менингококка. Причем чаще заболевание встречается у взрослых.

Хочу также напомнить, что очень многие могут переносить менингококковую инфекцию в виде носительства или в стертой форме. При этом нет нарушения самочувствия, нет повышения температуры, может быть небольшая боль или першение в горле. Но при этом человек будет воздушно-капельным путем передавать инфекцию другим людям. Это как айсберг: верхушка – тяжелые формы менингококковой инфекции, а огромная глыба, спрятанная под водой – это легкие, стертые формы или носительство менингококка. И нет такой статистики, чтоб подсчитать, какой процент населения носит в организме менингококк бессимптомно. Но количество большое, и возбудитель передается другим лицам.

- Можно ли в Гатчине привиться от этой инфекции?

- В наших амбулаториях имеется вакцина МенКвадфи, рассчитанная на вакцинацию против менингококка группы А, С, W, Y с первых шести недель жизни. Вакцинироваться может и ребенок, и взрослый, в том числе пожилой человек.

У детей схема вакцинации зависит от возраста: с шести недель до шести месяцев делают три дозы с интервалом два месяца, после года – ревакцинация; детям с шести до двенадцати месяцев – одна доза, затем повтор на втором году жизни; детям после года – только одна доза.

Вакцина вводится внутримышечно, в переднебоковую поверхность бедра или в дельтовидную мышцу.

- Где можно сделать прививку от менингококка?

- Детям – в детской поликлинике на ул. Хохлова, 9, взрослым – в поликлинике на ул. Урицкого, 1 или по месту жительства, однако предварительно надо уточнять наличие вакцины в своей амбулатории – люди постоянно прививаются, и количество вакцины меняется. Перед прививкой нужен обычный врачебный осмотр, обращаться следует к участковому терапевту или педиатру.

- До какого возраста делают прививку от менингококка?

- В инструкции не указан предельный возраст вакцинации. Но иммунитет сохраняется у всех.

- Если человек не помнит, прививался он от менингококка или нет, это можно проверить?

- В отношении менингококковой вакцины защитный титр не смотрят. Отметка о вакцинации ставится в прививочном сертификате, который должен быть на руках у пациента.

- Если сертификата нет?

- В поликлинике ведется учет вакцинации – можно зайти в прививочный кабинет, там поднимут вашу карту и скажут, какие прививки были сделаны. И могут выписать дубликат прививочного сертификата. Но, конечно, надо формировать привычку относиться к прививочному сертификату, как к паспорту – это ведь ваше здоровье, ваша защита. Но даже если кто-то случайно привьется от менингококка дважды, ничего страшного не будет (медработники, например, вакцинируются два раза – с интервалом в пять лет).

Необходимо помнить, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, и лучший метод профилактики инфекционных заболеваний – это вакцинация. Вакцина от менингококка не входит в обязательный календарь прививок, но она появилась в бесплатном варианте, и это очень хорошо.

Екатерина Дзюба

Фото freepik.com