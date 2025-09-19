Память сильнее времени

По давней традиции около полудня у мемориала собрались представители общественных организаций и участники специальной военной операции. Но главными гостями патриотической акции стали, разумеется, жители блокадного Ленинграда. Ведь они продемонстрировали всему миру не только пример самоотверженности и подлинного патриотизма, но и невероятную силу духа.

В назначенное время рота военных в парадной форме, равняясь на знамена, прошла четким строем, а затем подняла флаги России и Ленинградской области. О подвиге защитников города-героя, их силе и доблести в своем приветственном слове напомнил председатель Совета ветеранов Всеволожского района Василий Тегза.

— 12 сентября 1941 года сюда, в Осиновец, пришел большой хлеб, первые две баржи с продовольствием для блокадного Ленинграда, - сказал Василий Иванович. - Так было положено начало Дороге жизни. Масштабность и значимость Ладожской трассы трудно переоценить. Дорога по льду, водные, воздушные коммуникации, снабжавшие город, трубопровод и кабель, проложенные по дну Ладоги, огромная складская инфраструктура, подъездные дороги и железнодорожные пути, верфь… Всю эту огромную инфраструктуру пришлось создавать в короткие сроки.

— Трудно найти слова, чтобы выразить свою признательность и благодарность ветеранам, – отметил заместитель председателя Совета депутатов Всеволожского района Элчин Алиев. – Отрадно, что на Ладожский курган приходит все больше людей, чтобы почтить память павших. Они сражались за свободу и мир на нашей родной земле. Ветераны – живая история. Они – наше прошлое, мы – их настоящее, ради которого в лихие годы войны эти люди прошли через ад. И сегодня каждый из нас может лично сказать им спасибо.

Когда началась блокада, жительнице осажденного города Ленинграда Людмиле Васильевне Шведовой было четыре года, но цену корки хлеба она не забудет никогда.

— До сих пор помню этот маленький, толщиной не более 3 см, черный кусочек весом в 125 грамм. С удивительным запахом, от которого не оторваться, и очень вкусный! В 1942 году нас эвакуировали на легендарной полуторке по ледовой трассе Дороги жизни - рассказала блокадница корреспонденту «Ленинградской панорамы».

— Молодое поколение хранит историческую память о подвиге ленинградцев, - отмечает директор филиала Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» Виктор Березняцкий. – И это не пустые слова. Сегодня более 70 процентов посетителей нашего музея – школьники и студенты. Удивительно наблюдать, как меняются юные гости, побывав у нас. Благодаря педагогическим приемам и уникальному контенту, даже самые шаловливые посетители, услышав истории о мужестве ленинградцев, становятся серьезными.

Ирэн Овсепян

Фото: пресс-служба администрации Всеволожского района ЛО