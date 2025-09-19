Встреча с героями

На встрече присутствовали заместители главы по разным направлениями и руководители профильных учреждений. Выступая с приветственным словом, Людмила Николаевна анонсировала одну из тем диалога – «Поддержка участников СВО в вопросах предпринимательства, реализации бизнес-проектов»:

- Тема всегда актуальная, поскольку малый бизнес играл, играет и точно будет играть одну из важнейших ролей в поддержании экономики и Гатчинского округа, и всего региона. На сегодняшний день у нас более 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и несколько наших земляков – участников СВО – прошли отбор на региональном уровне на получение субсидии.

Более подробно о мерах поддержки ветеранов специальной военной операции, о льготах и субсидиях участникам СВО, желающим открыть бизнес, рассказала директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского округа Анна Шерепенко. Сейчас открыт набор на третий поток программы для участников СВО из Ленобласти «Бизнес героев 47». Образовательный проект был запущен в этом году по поручению губернатора. Программа позволяет подготовить бизнес-проект для получения гранта в сумме до 750 тысяч рублей. Обучение начнется 22 сентября, подать заявку можно по ссылке: clck.ru/3Ny4AS.

В Гатчинском округе предпринимателям предоставляется пять субсидий: для предпринимателей, которые работают в сфере народно-художественных промыслов, субсидия на развитие производства, для самозанятых, для социальных предпринимателей и для молодежи (в возрасте до 35 лет).

И.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов рассказал об организации медицинской помощи ветеранам специальной военной операции и их семьям, акцентировав внимание на том, что запись участников СВО и членов их семей на прием и обследование ведётся по специально выделенному номеру телефона: 8-81371-78075, добавочный 4. Это отдельный оператор, который записывает к специалистам во внеочередном порядке.

Также в Гатчинской КМБ организовано индивидуальное медицинское сопровождение, психологическая поддержка, профосмотры, диспансерное наблюдение, льготное лекарственное обеспечение и другое. Выделен отдельный терапевт и отдельный педиатр, которые занимаются только участниками СВО и их близкими. Прием ведется в кабинете № 212 в поликлинике-«семиэтажке» и в кабинете № 201 в детской поликлинике.

На данный момент на медицинском сопровождении Гатчинской КМБ находится 156 участников СВО. Диспансеризацию прошли 152 человека.

Реабилитацию можно проходить в трех основных центрах. Первый – это Ленинградский областной реабилитационной центр в Коммунаре, где работает стационар и дневной стационар. На сегодняшний день там прошло реабилитацию 38 участников СВО из Гатчинского округа. Есть реабилитационный центр во Всеволожске – для получения специализированной восстановительной терапии и санаторно-курортного лечения. И Сясьстройский реабилитационный центр – для специализированной помощи участникам СВО с посттравматическим стрессовым расстройством и другими психоневрологическими последствиями.

За направлением на реабилитацию надо обращаться к участковому терапевту или к фельдшеру: будет составлен план реабилитации и выбрана удобная дата. Аналогично можно получить направление и на санаторно-курортное лечение в пансионате «Восток-6» и в санатории «Черная речка».

На базе фонда «Защитники Отечества» ведет прием опытный психолог Надежда Борисовна Матвеева. В поликлинике «Аэродром» ежедневно по предварительной записи принимает медицинский психолог Иван Владимирович Афанасенко. За восемь месяцев психологические консультации получили более 550 участников СВО и их близких.

Также Гатчинская КМБ участвует в льготном зубопротезировании по сертификатам. За дополнительной информацией можно обратиться к заведующему ортопедическим отделением городской стоматологической поликлиники Владимиру Апполонову (Госпитальный переулок, 4).

На встрече директор гатчинского Центра соцзащиты населения Екатерина Битель рассказала о мерах социальной поддержки участников СВО и их семей. Заместитель главы администрации Гатчинского округа по имущественным вопросам Сергей Ковыляк выступил с сообщением о выделении земельных участков льготным категориям. На данный момент перечень земельных участков для предоставления ветеранам СВО пополняется. Планируется, что на конец сентября в этот перечень войдет более 500 участков на разных территориях. Начнется активная реализация участков, и с начала октября заседания соответствующей комиссии будут проходить еженедельно. Но, как заметил Сергей Ковыляк, на эти заседания приходит только около 10% заявителей из числа приглашенных.

В ходе встречи поступило много вопросов. Участников СВО интересовали медицинские исследования, которые доступны в Гатчине, консультации врачей-специалистов, прохождение медкомиссии; обсуждалась тема выделения земли, субсидий и возможных преференций аграрному бизнесу, выделение жилья нуждающимся и многое другое.

По завершении разговора участники встречи получили возможность лично пообщаться с представителями администрации и соответствующих организаций, чтобы получить более подробные разъяснения.

Андрей Соколов