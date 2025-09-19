Народный хореографический ансамбль «Имамат» при Представитель-стве Республики Дагестан в Санкт-Петербурге выступит в Гатчинском доме культуры
«Лезгинка — душа Кавказа» — сольный концерт Народного хореографического ансамбля «Имамат» при Представительстве Республики Дагестан в Санкт-Петербурге пройдет в Гатчинском ДК 29 ноября.
Рубрики: Культура
Хореографический ансамбль «Имамат» — один из ведущих коллективов народного творчества в Санкт-Петербурге, лауреат множества международных конкурсов и фестивалей, обладатель Гран-при Международной премии в области исполнительского искусства. В своих выступлениях ансамбль успешно сочетает традиции и современность, что делает каждое выступление незабываемым событием. Эмоции и праздничная атмосфера, которые они создают, сохраняются в памяти зрителей надолго.
Основателем и художественным руководителем коллектива является Нурмагомед Гаджиев — заслуженный артист Республики Дагестан — выпускник Дагестанского колледжа культуры и искусств имени Б. Мурадовой и Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.
