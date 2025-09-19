Туризм для всех поколений

Организаторами выступили комитет по молодёжной политике Ленинградской области, многофункциональный центр «Молодёжный» и региональное отделение «Движение первых».

Под руководством опытных наставников детям и взрослым предстояло проявить силу духа и ловкость, научиться выживать в природных условиях, посоревноваться в конкурсах на скорость и внимательность, а также принять участие в творческих и кулинарных баттлах.

— Думаю, что за три дня увлекательного и активного отдыха на природе участники получат новые впечатления и обретут полезные навыки, — отметил председатель совета регионального отделения «Движения первых» Сергей Румянцев. — Знания будут закреплять на практике: сначала участников обучат туристическим навыкам и работе в команде, а затем все отправятся в поход в заказник “Коккоревский”. Перед этим каждому определят задачи по силам и умениям: кто-то станет спасателем, кто-то — ответственным за быт. Сейчас молодёжному туризму в регионе уделяется особое внимание, и в следующем году планируется целая серия таких слётов.

По словам организаторов, главная задача мероприятия — популяризация семейного туризма и продвижение Ленинградской области как направления для семейного отдыха. На площадке центра «Молодёжный» также прошёл лекторий, где эксперты знакомили гостей с историей, культурой и природой края.

— Скучать не придётся, — пообещал на открытии первый заместитель председателя комитета по молодёжной политике Михаил Соколов. — Возможно, для кого-то такие слёты станут доброй традицией: встречать с семьёй восходы, ходить на рыбалку или устраивать посиделки у костра. Будем развивать семейный туризм от Онеги до Балтики. В планах — больше семейных мероприятий, например, кулинарный баттл с участием больших династий. Не останутся в стороне и папы — для них организуем конкурс по сборке бытовой техники.

Как оказалось, семьи готовились к слёту основательно: взяли с собой не только тёплые вещи, аптечку и средства от насекомых, но и отличное настроение.

— Не успели приехать, а уже обрели новых друзей, — делятся впечатлениями супруги Юрий и Оксана Пельменевы из Луги. — В Кошкино царит удивительная атмосфера добра и единства. Она поможет не только провести время с пользой, но и укрепить семейные узы. Спросили у детей: “Понравилось?” Все хором ответили: “Да!” Надеемся, такие слёты станут регулярными».

Ирэн Овсепян

Фото автора