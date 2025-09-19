Евгений Климов: человек, который ловит ветер

Имя Евгения Климова, как говорится, широко известно в узких кругах художников, работающих в сфере дизайна и кинетической скульптуры. Философ, кандидат философских наук, он с головой погрузился в творчество, создав в Петербурге собственную мастерскую по изготовлению необычных механических арт-объектов.

«КлимКинетик» Евгения Климова

Евгений Климов занимается кинетическими (движущимися) арт-объектами и инсталляциями больше двадцати лет.

- После школы я закончил филиал «Строгановки» в Нижнем Тагиле по специальности «скульптор», – рассказывает художник. - Отслужив в армии, заинтересовался концептуальным искусством и в поисках его обоснований поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета. Серьезно увлекся логикой, отучился, защитил кандидатскую, а потом снова каким-то странным образом вернулся к искусству, основав мастерскую «КлимКинетик».

Многие помнят одну из современных достопримечательностей Невского проспекта – механического велосипедиста-англичанина, неутомимо крутящего педали и пьющего чай в витрине чайного магазина «Унция». Этот необычный арт-объект – не что иное, как классический образец кинетической скульптуры, созданный Евгением Климовым. А оформление витрин стало для Евгения Николаевича полноценным художественным проектом, доказывающим, что витринистика как жанр может быть не только рутинным декораторством, но и настоящим искусством.

Арт-объекты мастерской «КлимКинетик» стали популярны не только в Петербурге, но и во всей России. Кинетические скульптуры Климова можно увидеть в Москве, в витринах Арбата и Красной площади, во многих других городах России и ближнего зарубежья. Все его работы – очень позитивные, фантазийные, остроумные. Подвижность придает каждой из них очарование обыкновенного чуда, секретами которого владели старые мастера из средневековых городских легенд.

Загвоздкинские тайны

В 2018 году Евгений Климов переехал в Гатчину, на одну из улиц старой Загвоздки, перевезя сюда и свою мастерскую. А в 2019 году он решил создать АНО «Культурный центр «Загвоздка» и с тех пор регулярно радует гатчинцев своими творческими проектами.

В 2020 году внимание многих горожан привлек первый проект культурного центра «Загвоздка», получивший лаконичное название «Двенадцать». Организаторы проекта придали ему культурно-историческое значение, посвятив знаменитым людям, судьба которых была так или иначе связана с Гатчинской землей. На лекции об Александре Куприне, Игоре Северянине, Владимире Набокове и многих других творческих личностях собирались десятки и сотни людей. Каждого встречал (и продолжает встречать) на входе в дом большой пень, в который в качестве приветствия Загвоздке можно вбить исторический гвоздь. Таких пней у мастерской Климова уже три, и явно недалек тот день, когда появится четвертый. Сотни гвоздей – сотни гостей...

Гвозди, Загвоздка – не просто игра слов. Это место в Гатчине имеет особое значение для Евгения Климова.

- Загвоздка – крайне интересный район, пока еще не до конца раскрывший свои тайны, – говорит он. - Кто здесь жил, что здесь происходило? О многом мы узнали от гатчинских краеведов Андрея Бурлакова и Натальи Юронен, принявших участие в проекте «Двенадцать». Ну а для меня Загвоздка сама по себе – место поэтичное и очень своеобразное. Одно только старое кладбище чего стоит!

Своим переездом из Петербурга в небольшой провинциальный город Евгений Климов явно доволен.

- Сейчас такое время, когда люди уезжают из больших городов, – говорит он. - Прежде именно мегаполисы были средоточием информации и разнообразных культурных событий, но сейчас всё изменилось. Я не чувствую себя изолированным в Гатчине. Человек творческой профессии никак и ничем не может быть ограничен. Информации сейчас переизбыток в связи с интернетом, культурных событий в Гатчине происходит очень много. Петербург рядом, если что. Да и самому при желании здесь можно устраивать культурные события.

Мастерская «Веселый ветер»

Культурно-историческими событиями Евгений Климов не ограничился – душа просила художественных проектов, связанных с кинетическим искусством. Так на базе мастерской «КлимКинетик» появились учебная мастерская «Веселый ветер» и первый кинетический проект «Ветер-художник».

Эти «ветряные» названия неслучайны: не так давно Евгений Климов увлекся изготовлением ландшафтных вещей – автономных движущихся скульптур, в которых используется энергия ветра. Такие необычные ветряки или флюгеры, подобно традиционным ландшафтным объектам, можно устанавливать на открытых местах – на городских площадках, в парках.

Во дворе мастерской Евгения в Загвоздке уже есть несколько таких флюгеров, которые привлекают внимание прохожих. Движущиеся арт-объекты можно увидеть и в одном из дворов жилого комплекса «Орлова роща». Так шаг за шагом художник начал двигаться к своей мечте – созданию парка дизайнерских флюгеров в Гатчине.

- Мне хочется, чтобы в Гатчине появились новые арт-объекты – ветряные кинетические скульптуры, – говорит Евгений Николаевич. - Они могли бы не только оживить наши улицы и парки, но и стать настоящим украшением городских праздников и фестивалей, став одной из визитных карточек Гатчины. Есть еще одна замечательная идея, которую хотелось бы реализовать, – установить тематические ветряные скульптуры в знаковых местах гатчинских микрорайонов Мариенбург и Загвоздка, на пути следования экскурсионных маршрутов.

От бумаги к металлу

Первым шагом к гатчинской кинетике стали мастер-классы по бумагопластике, проходящие в учебной мастерской «Веселый ветер» центра «Загвоздка». Проект «Бумагопластика» рассчитан в первую очередь на детей, которые учатся делать объемные бумажные фигурки животных и птиц, цветы и домики. Проводить мастер-классы Евгению Климову помогает уникальный специалист по созданию скульптур из бумаги, конструированию из плоского материала объемных объектов, преподаватель с многолетним стажем Борис Пантелеев.

Как рассказал Евгений Николаевич, первыми участниками мастер-классов стали учащиеся Гатчинской детской художественной школы. Желанными гостями «Загвоздки» уже не первый год являются воспитанники детского приюта при Гатчинском центре реабилитации детей и подростков «Дарина», студенты Школы дизайна Гатчинского университета, взрослые жители Гатчины, гости из Ленинградской области и Петербурга.

Бумагопластика только на первый взгляд кажется простым занятием. На самом деле это целое искусство. По словам Евгения Климова, уроки бумагопластики являются подготовительным этапом к освоению навыков изготовления ветряных кинетических скульптур или флюгеров. Для художника этот момент имеет принципиальное значение.

- Через работу с бумагой я хочу подвести участников проекта к работе с листовым металлом, – говорит Евгений Николаевич.

Этим летом в культурном центре «Загвоздка» начался очередной проект «Веселый ветер-2», который поддержала администрация Гатчинского округа. В его рамках проходят лекции по кинетическому искусству и мастер-классы. И снова в гости к Евгению Климову приходят дети. Среди них не только воспитанники центра «Дарина» и ребята из «художки», но и участники летнего лагеря Дома творчества «Журавушка», школьники из Петербурга и других городов Ленинградской области.

А в конце августа Евгений Климов сделал еще один шаг к своей мечте: благодаря поддержке Гатчинской администрации в учебной мастерской «Веселый ветер» появились новые станки, с помощью которых можно усовершенствовать работу с холодным листовым металлом. Так, например, ручной станок «Английское колесо» позволяет создавать сложные изогнутые формы, раскатывать или, напротив, стягивать металл.

Мастерим-дизайнерим!

Занятия с детьми в мастерской «Веселый ветер» проходят в теплой дружеской атмосфере, не только оставляя незабываемые впечатления, но и давая полезные навыки работы с листовым материалом, которые могут пригодиться в дальнейшем. Как говорит Евгений Климов, эти уроки интересны всем – и девочкам, и мальчикам. Мальчишки особенно любят работать с металлом. Они с упоением его режут, гнут, придавая ему нужную форму. И испытывают настоящий восторг, когда у них что-то получается.

- У меня не стоит задача сразу же сделать из детей художников, – отмечает Евгений Николаевич. - Понятно, что на это уходят годы. Я стараюсь зародить у своих учеников интерес к такому интересному виду творчества, как кинетическое искусство. Возможно, кто-то из них захочет заняться этим уже всерьез, на профессиональном уровне. И детям это очень интересно. Причем интересно всё, даже какие-то простые вещи вроде гвоздей, которые нужно забить в пень, или разжигание огня в камине, или возможность покрутить какие-нибудь механические штуковины в мастерской. Для ребят это часто целое откровение... На детей действует даже сама атмосфера мастерской, ведь они попадают в необычную среду – осязаемую, тактильную, творческую. Но главное – дети уходят, переполненные положительными живыми эмоциями, что немало в наш век гаджетов и переизбытка информации. Кстати, иногда мастер-классы для детей и подростков совмещаются с обзорными экскурсиями, что расширяет их кругозор.

Год назад Евгений Климов начал вести практические занятия в Школе дизайна Гатчинского государственного университета.

- Я никогда не думал, что буду преподавать студентам, – признается он. - Но мне это нравится! Школа дизайна – замечательная творческая среда, в которой можно удовлетворить свои творческие потребности и реализовать любые идеи. Мои студенты учатся на отделениях «Дизайн интерьеров» и «Художественное моделирование» (дизайнеры одежды). Кстати, на занятиях в Школе дизайна я уже встречаю ребят, которые приходили ко мне на мастер-классы, еще когда учились в художке, и у них есть большое желание продолжать занятия в области кинетического искусства.

В программу занятий со студентами входит работа с бумагой, проволокой, папье-маше, деревом.

- Со студентами мы делаем более сложные, абстрактные вещи, пробуя с бумаги переходить на пластик и металл, – говорит Евгений Николаевич. - Учу их, по сути, классике, но в новой

технологической реальности. Так, например, мы конструировали дизайнерские светильники на заданную тему. Ребята сами придумывали предмет интерьера и воплощали его в материале. В рамках практики мы вместе со студентами оформляли входную зону в фойе Школы дизайна к Новому году. Я показываю своим ученикам, что можно нечто придумать, затем нарисовать, а потом воплотить в материале. Им важно понять, что их идеи могут получить воплощение, став красивой дизайнерской вещью. Особенно это необходимо для студентов Школы дизайна, которые готовятся стать профессионалами в своем деле.

Юрий Кузнецов – гений места

Бывать в культурном центре «Загвоздка» всегда интересно, и не только потому, что здесь можно узнать что-то новое и научиться работать с бумагой и металлом. В этом доме сложилась уникальная атмосфера, в которой нашлось место нескольким интерактивным музейным экспозициям.

На втором этаже дома можно увидеть действующие кинетические скульптуры Евгения Климова, познакомиться с целой коллекцией механических передач. Механика и кинетика здесь гармонично сочетаются с коллекцией работ легендарного петербургского и гатчинского скульптора Юрия Кузнецова, который жил и творил в Загвоздке.

- Собираясь переезжать в Гатчину, я и выбрал этот дом, потому что рядом была мастерская Кузнецова – такая яркая, необычная, романтичная, – рассказывает Евгений Климов. - Мне захотелось жить рядом с ним. Только потом уже я узнал, что здесь жил художник. Так получилось, что около двадцати работ Кузнецова из этого дома перекочевали ко мне, и теперь у меня целая музейная экспозиция его скульптурных произведений – единственная в Гатчине.

Связь с давно уже ушедшим из жизни художником для Евгения Климова очевидна.

- Юрий Кузнецов учился в Строгановке, и я тоже занимался в филиале Строгановки, но в Нижнем Тагиле, – говорит Евгений Николаевич. - Как и он, я начинал с классической скульптуры, то есть, по сути, занимался тем же самым, что и он. Для меня Кузнецов – гений места. Он здесь жил, работал буквально через забор от меня. Это уже часть местной истории, часть атмосферы. Мне бы хотелось всё это сохранять, рассказывать об этом. О Кузнецове многие уже забыли, и именно здесь, у меня в мастерской, люди снова вспоминают о нем...

Философия радости

Евгений Климов имеет степень кандидата философских наук, но при этом не считает себя серьезным практикующим философом.

- Никаких трудов я не пишу, тем не менее я остаюсь философом, – говорит он. - Всё мое творчество и вся моя деятельность не бездумны. Они имеют некий стержень. Я пытаюсь внести в нашу жизнь гармонию. На мой взгляд, у нас есть перекос в сторону драматизации реальности нашего мира. Мне кажется, это неправильно и нежизнеспособно. Что бы ни происходило в мире, в нем должна сохраняться гармония. Я считаю, что умение радоваться и смеяться жизненно необходимо как составляющая здорового общества, если оно хочет в будущем развиваться, а не умирать. Посмотрите на детей: ребенок может смеяться без причины, просто от жизненной энергии, от счастья. Если он смеется, значит, он счастлив!

Как считает Евгений Климов, умение радоваться и смеяться особенно важно в тяжелые, трудные времена.

- Неспроста у нас во время Великой Отечественной войны возникали такие персонажи, как Василий Теркин, – напоминает художник. - В нашей жизни нужна, просто необходима светлая сторона, и я стараюсь ее создать. Люди должны смеяться. Смех помогает справляться со стрессами буквально на физическом уровне. Когда ты смеешься, ты понимаешь, что зло, которое над тобой нависало, не такое уж и страшное. То есть смех выступает как преодоление зла: он необходим, чтобы зло не поглотило тебя. И моя задача – всем своим творчеством, всеми своими проектами, своей деятельностью нести эту радость в мир, уменьшая в нем количество зла.

Я счастливый человек. Это свойство было мне присуще изначально, наверное, с самого рождения. Я всегда превращаю мир вокруг себя в какую-то игру. Так было всегда, и так я живу до сих пор. Я занимаюсь тем, что мне нравится, и считаю, что миром правят идеи, а не деньги. Мне кажется, интересно там, где ты сейчас. Мне хочется, чтобы не только мне, но и всем вокруг было интересно и радостно. И думаю, это у меня получается.

Юлия Лысанюк