Депутаты «Единой России» инициируют изменения в Соцкодекс

Первый из законопроектов парламентариям прокомментировала председатель областного Комитета по социальной политике Анастасия Толмачева.

Изменениями в статьи 9.1 и 9.5 областного Соцкодекса предлагается предусмотреть для жертв политических репрессий один раз в год компенсацию в размере 50% стоимости билетов на воздушном транспорте в районы, не имеющие железнодорожного сообщения, а также на водном или воздушном транспорте в районы, имеющие железнодорожное сообщение, но в размере 50% стоимости проезда в пассажирских или скорых поездах дальнего следования (за исключением вагонов повышенной комфортности).

Поправки и в статьи 1.7 и 2.4. Соцкодекс депутатам представила председатель Комитета образования Ленинградской области Вероника Реброва. Законопроектом предлагается отменить критерий нуждаемости для получения компенсации части родительской платы за детский сад многодетным и многодетным приемным семьям, семьям с единственным родителем и тем семьям, где оба родителя – инвалиды первой и (или) второй группы.

Также на заседании постоянной комиссии выступил председатель областного Комитета по здравоохранению Александр Жарков: третий пакет изменений в Социальный Кодекс предусматривает бесплатное обеспечение специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов из Ленинградской области, состоящих на диспансерном учете в организациях государственной системы здравоохранения 47 региона.

Члены постоянной комиссии поддержали все три внесенные в областной парламент изменения в Соцкодекс для принятия в первом чтении.

Также состоялось первое в новом парламентском году заседание постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи под председательством депутата Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Марины Левченко.

Одним из вопросов повестки дня стал законопроект «Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Ленинградской области», инициаторами которого выступили депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников.

«В Ленинградской области на многих территориях рынок первичного жилья развит недостаточно, и муниципалитеты вынуждены приобретать квартиры на вторичном рынке. Как известно, на вторичном рынке действует правило пятилетнего срока владения недвижимостью, что сдерживает граждан от продажи, чтобы избежать уплаты 13% налога. Наша инициатива направлена на то, чтобы снизить этот срок до одного года именно для случаев, когда муниципальные органы власти приобретают жилье для детей-сирот», — прокомментировал инициатор законопроекта Михаил Коломыцев.

Также законопроектом предоставляется данная льгота непосредственно самим сиротам (включая тех, кто уже достиг 23 лет) для покупки жилья или погашения ипотеки.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала Законодательному собрания Ленобласти принять данный законопроект на ближайшем заседании в первом чтении.