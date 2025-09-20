Таинственные абстракции гатчинских художниц

Работы, представленные на выставке - очень разные по технике, материалам и стилю. Но их объединяют удивительное тепло, жизнерадостность и свет, вложенные в них художницами.

Дарья Нестеренко родилась в Гатчине, окончила художественное училище им. Н.К. Рериха по специальности «графический дизайн».Последние несколько лет увлекается фактурной живописью для интерьеров. На выставке представлены философские работы времен «задумчивой» юности, выполненные маслом, и новые фактурные интерьерные картины. Каждая из работ исполнена особого смысла и требует вдумчивого рассмотрения.

«В картинах мне всегда интересны смысл, эмоции и ассоциации, - отмечает Дарья Рудольфовна. - Люблю соединять объем, сочную живопись и графическую стилизацию. Еще большее ощущение, глубины, объема и жизни в работах придает фактурная паста. Творчество всегда метафорично по своей сути. Оно исцеляет ум и растит наши души».

Светлана Новицкая творчеством начала заниматься совсем недавно, с 2019 года, в изостудии гатчинской Школы третьего возраста. Несмотря на творческую «молодость», она обладает своим стилем, создавая как реалистичные, так и философски-абстрактные картины. Предпочтение все же отдает последним, считая, что абстрактное искусство развивает нестандартное мышление.

«Моя первая абстракция появилась на уроке в изостудии, и я буквально влюбилась в этот жанр искусства, - говорит художница. - Каждая такая картина — загадка, которую непросто разгадать. Каждый может увидеть в этих работах нечто скрытое, невидимое, по-своему интерпретируя созданные художником образы».

Уже не в первый раз выставляет свои работы в Гатчине художник, писатель, дизайнер и фотограф, член Союза художников России Гуля Маркелова. Гуля Эльшадовна – настоящий профессионал в текстильном искусстве. Ее авторству принадлежат такие популярные среди мастериц книги, как «Макраме Style. Пошаговые уроки плетения. От техники к искусству» и «Макраме на елку». Текстильные картины занимают особое место в мире искусства, объединяя в себе древние традиции и современное восприятие времени.

На выставку в галерее «Весна» Гуля Маркелова представила абстрактные панно и картины мягкой фактуры. В основе авторской техники художницы — необычное сочетание ковровой вышивки и макраме. Гуля Маркелова исследует их возможности, создавая удивительные композиции, в которых нити оживают, превращаясь в объемные, фактурные полотна. Художница не останавливается на достигнутом, совершенствуя свою технику путем добавления элементов ткачества, вышивки гладью, лоскутного шитья, вязания. Каждая картина — законченное произведение искусства, которое является своего рода диалогом текстур и цветов, наполненным эмоциями и впечатлениями мастера.

«Стараюсь вкладывать в каждую работу какую-то идею, чтобы можно не только рассмотреть и потрогать ее, но и подумать над ее смыслом», - говорит Гуля Маркелова.

Всего на выставке в галерее «Весна» представлено более семидесяти работ. У каждой из них есть название, позволяющее следовать за мыслью художника в попытках расшифровать увиденное. Но это совершенно необязательно, ведь абстрактное искусство дарит необъятные возможности для интерпретации. Важно, что объединенные в одном пространстве работы трех таких очень разных художников несут в себе положительную энергию, даря зрителям спокойствие, умиротворение и возможность дать волю своим мечтам, фантазиям и мыслям.

Выставка «Таинственная абстракция» продлится в Центре информационных технологий до 5 октября (Гатчина, ул. Рощинская, д.8).

Юлия Лысанюк