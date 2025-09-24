Комфорт и порядок

Как рассказал на аппаратном совещании заместитель главы администрации Гатчинского округа по строительству Тигран Погосян, в Гатчинском округе наблюдается четкая положительная динамика формирования комфортной городской среды, число участников растет с каждым годом. В последние три года проект приобрел системный характер и охватил практически всю территорию Гатчинского округа.

В 2025 году общий объем финансирования проектов благоустройства из федерального, регионального и местного бюджетов составил порядка 365,2 млн рублей – более чем на 50% больше, чем в 2024 году. Планируется, что в следующем году финансирование проектов составит 423,9 млн рублей.

В 2025 году в Гатчинском округе было благоустроено 15 общественных пространств. В том числе:

- в Больших Колпанах – территория на ул. 30 лет Победы, между домами 6, 8 и 13;

- в Малом Верево – парк Пожарных спасателей;

- в Войсковицах – Центральная аллея;

- в Новом Свете – общественная территория у дома № 12;

- в Пудости – сквер «Сказка»;

- в Вырице – третий этап обустройства общественной территории на улице Жертв Революции, 20;

- в Гатчине открыли обновленный бульвар «Березовые ворота»;

- в Елизаветино благоустроили территорию вокруг воинского мемориала;

- в Высокоключевом создали парк «Сиреневый бор»;

- в Коммунаре преобразилась прибрежная территория Ижоры от улицы Бумажников до Клубного переулка;

- в Пудомягах открылся сквер Воинской славы;

- в Рождествено благоустроена территория на Большом проспекте;

- в Белогорке Сиверского теруправления – Торговая площадь;

- в Сусанино благоустроили Сусанинский парк;

- в Тайцах – пространство между ул. Юного Ленинца и ул. Пушкина.

В 2026 году в рамках федерального проекта в Гатчинском округе будет благоустроено еще 15 общественных территорий. Так, в Больших Колпанах продолжится реновация общественной территории на ул. 30 лет Победы – между домами 9 и 11; в Малом Верево будет реализован второй этап создания сквера Пожарных спасателей. В Войсковицах запланировано благоустройство пространства «Притяжение» на площади Манина, в Вырице – общественной территории на пересечении Набережной и Павловского проспекта.

В Гатчине в следующем году благоустроят левую сторону аллеи Павла I, в Дружногорском поселении – территорию в деревне Лампово, в Шпаньково Елизаветинского поселения будет обустроен двор на улице Алексея Рыкунова возле домов 7, 14 и 16.

На Кобринской земле появится сквер «Лукоморье» в Суйде, в Коммунаре вдоль реки Ижоры откроется «Тихая гавань» – от парка Ижора до микрорайона «Комсомол».

Благоустроительные работы коснутся территории у дома № 2 в Новом Свете, в Пудомягах реализуют второй этап обустройства сквера «Память».

В Пудости преобразования ожидают пространство от Пудостьской школы в сторону «Ельника», в Сиверском проведут работы на Рыночной площади у дома № 5, в Сусанино благоустроят сквер Боевого братства, а в Тайцах появится Театральный сквер на Советской улице.

Однако сезон создания комфортной городской среды еще не закончился. В ноябре в Гатчине на Аэродроме должен быть открыт сквер Спасателей между улицами Генерала Кныша и Слепнева и бульваром Авиаторов. Общая стоимость проекта – свыше 171 млн рублей.

Как подчеркнул Тигран Погосян, важным аспектом процесса благоустройства является создание функционального пространства, доступного для всех категорий граждан, включая пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и семьи с детьми. Комфортная городская среда включает в себя не только архитектурные элементы, но и социальные, экологические и культурные аспекты.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим отметила безусловный прогресс в создании современных, функциональных и эстетичных пространств и в городе, и в сельской местности. Гатчинский округ преображается, жители активно голосуют за свои территории, но неожиданно обострилась проблема вандализма: жители, сотрудники УБДХ, дружинники и полицейские замечают хулиганские проявления со стороны подрастающего поколения. В частности, посягательствам юных вандалов регулярно подвергается площадка «Юность» в центре Гатчины, и это прежде всего вопрос воспитания.

Людмила Николаевна обратила внимание сотрудников комитета образования, комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике, правоохранительных органов на необходимость активизации работы с молодежью и родительским сообществом, категорическое пресечение и административное наказание противоправных действий: «Недопустимо, чтобы Гатчина прослыла городом вандалов…».

Екатерина Дзюба

На фото: Открытие нового общественного пространства “Березовые ворота” в Гатчине