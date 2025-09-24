Мастерская управления для… детского сада

Детский сад № 52 расположен в Гатчине на территории жилого квартала IQ. В декабре садику исполнится шесть лет. С первых дней его возглавляет Светлана Колюбакина. Сейчас в ее подчинении 36 человек. На форуме учреждение представляла команда «Феникс», в состав которой вместе со Светланой Юрьевной вошли ее заместители по учебно-воспитательной работе Ирина Милованова и по административно-хозяйственной части Анна Картунен, а также педагог-психолог Екатерина Суралева.

В наше время, когда идет стремительное развитие новых технологий, нужно постоянно заниматься саморазвитием. Платформа «Россия – страна возможностей» предоставляет множество бесплатных образовательных курсов с замечательными спикерами, проводит конкурсы, запускает онлайн-проекты.

Форум «Россия – время команд» объединил более тысячи участников из 48 регионов. Перед ними выступило более сотни спикеров и экспертов.

В этом году форум проходил второй раз. Впервые к участию были приглашены команды, представляющие сферу образования – вузы и школы. Как туда попал гатчинский детский сад?

- Я горжусь своими педагогами – мы единая команда. Наш детский сад занимает лидерские позиции в Гатчине. Педагоги и воспитанники участвуют в большом количестве конкурсов и проектов. У нас много наработок. Мы вошли в Книгу почета России и в топ «100 лучших образовательных учреждений». Хотя мы дошкольное образовательное учреждение, но решили тоже заявить о себе. К заявке прилагалась видеовизитка, наши достижения и публикации в СМИ, информация о проектах в области духовно-нравственного воспитания. Очень приятно, что мы прошли конкурсный отбор, а детские сады (пока их было немного) отметили даже на пленарном заседании форума, – рассказывает Светлана Колюбакина.

Участникам форума предстояло ответить на ключевые вопросы: как найти человека в команду, как оценить сотрудника и его потенциал, как грамотно построить диалог, как мотивировать сотрудников и как вывести команду на новый уровень развития.

Команды познакомились с передовыми практиками от востребованных экспертов HR (специалисты в области управления человеческими ресурсами), определили типологию, стиль управления и оценили уровень компетенций своей команды, получили новые полезные знакомства среди лучших команд страны и отраслевых лидеров.

- Было очень интересно и полезно. Два дня с 9 утра до 10 вечера шли лекции одновременно на 6–7 площадках. В сфере образования сейчас большой кадровый голод. Приходится очень много работать с людьми. Обязательно нужны курсы повышения квалификации. Многое из того, что услышали, мы знаем и делаем. Форум позволил структурировать информацию и укрепиться в понимании, что мы идем правильным курсом. Также мы узнали новые подходы, которые в том числе можно применить в работе с родителями. Уверена, по итогам форума наша дружная квалифицированная команда даст отличный результат в работе с детьми. Ведь всё это для детей и ради детей, – подчеркивает Светлана Юрьевна.

Каждый участник форума получил сертификат и памятные подарки. А команда детского сада № 52 уже строит новые планы.

Татьяна Можаева