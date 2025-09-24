Социальный проект: от молодёжного – до федерального

Заседание Молодежного совета в этот раз проходило в Гатчине на площадке молодежного пространства «Поток». Участников мероприятия приветствовали глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и директор пространства «Поток» Леонид Красноперов.

Из года в год участники Молодежного совета организуют патриотические и волонтерские акции, спартакиады, образовательные мероприятия, а также заявляют о себе на региональных, муниципальных, всероссийских форумах.

В этом году в рамках пятого окружного форума «ГРОМ» семь молодежных инициатив получили поддержку на общую сумму 500 тысяч рублей. Проекты затрагивают туризм, культуру, благотворительность, творческую сферу, медиа-коммуникации, а также способствуют развитию активной гражданской позиции и самореализации молодежи.

На Молодежном совете выступили победители этого грантового конкурса: Роман Алексеенко с проектом «Молодежное экскурсионное бюро», Юлия Хеорхе с проектом «Мой вклад в 70%», Данил Орлов с проектом «Медиа Мастерская», Светлана Степанова с проектом «Десант Добрых Дел», Виктория Сулоева с проектом «Вдохновение формы», Егор Емельянов с проектом «Хочу решить» и Карина Дрожжина с проектом «МЫвМЕСТЕ».

После презентации глава администрации дала полезный совет каждому активисту. Так, посоветовала связать медиапроект с медиа-студией в школе «Высший пилотаж», к мероприятиям проекта «Вдохновение формы» подключить детей с ОВЗ, проекту «Хочу решить» охватить весь округ, а руководителю «Молодежного Экскурсионного Бюро» - войти в состав совета по туризму Гатчинского округа.

Итоги реализации проектов решили презентовать в декабре.

- Отрадно видеть столько ярких инициатив и активного движения среди молодых людей нашего округа, - отметила Людмила Нещадим. - Всегда поддерживаем интересные начинания на муниципальном уровне, а далее есть возможность получить и региональное содействие. Будьте активными, дерзайте, заявляйте о себе и вносите вклад в развитие своего родного края!

В ходе общения молодежь получила много полезной информации. О всероссийских проектах в сфере молодежной политики рассказала главный специалист отдела патриотических программ комитета по молодежной политике Ленинградской области Анастасия Белорусцева.

Резюмируя, Людмила Нещадим предложила командам проектов развиваться дальше: создавать НКО, разрабатывать более масштабные мероприятия, участвовать в конкурсах и получать более крупные гранты на реализацию своих идей.

С информацией о поддержке самозанятых и инициатив на одной из плановых встреч молодежного совета выступят представители отдела потребительского рынка.

Татьяна Можаева