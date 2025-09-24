Первенство Гатчинского округа по дзюдо

Участие в соревнованиях приняли воспитанники спортивного клуба дзюдо и самбо «Гатчина», которые выступили от имени Гатчинской спортивной школы № 3. София Булкова завоевала золотую медаль. Амир Хасболатов, Дмитрий Волков, Савелий Руссу и Дарья Антипова вернулись с бронзовыми медалями.

Также в Первенстве участвовали спортсмены из клуба «Вырица». Александра Лугашова и Богдан Дубинский заняли второе место, Михаил Григорьев и Таисия Максимова – третье место.

Россыпь наград – у спортсменов Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич»: 10 золотых наград, одна серебряная и две бронзовых. Золото в своих весовых категориях завоевали: Ангелина Рашидова, Варвара Бардина, Ксения Чемерова, София Суходольская, Марьян Егерева, Кирилл Ковалев, Виталий Мазюкин, Дмитрий Федоров, Лев Алексеев и Иван Пелевин. Серебро – у Ангелины Хоревой, бронза – у Богданы Савельевой и Мирослава Дмитриева.