Бесплатные пожарные извещатели - для героев СВО и их семей

Инициаторами обращения выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников и Олег Петров.

Как говорится в обращении, дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на самостоятельное приобретение автономных дымовых пожарных извещателей и источников автономного питания в области уже установлена постановлением Правительства в начале прошлого года. В постановлении прописаны категории получателей компенсации: многодетные семьи, семей в социально опасном положении, семьи с детьми-инвалидами или с опекаемыми детьми. Депутаты предлагают к этим четырем категориям добавить пятую – участников СВО и их семьи.

При этом инициаторы отмечают, что автономные дымовые пожарные извещатели на сегодняшний день являются одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах. Они способны предотвратить крупные бытовые пожары, поскольку позволяют обнаружить их на самом начальном этапе возгорания. Так что новая мера поддержки для семей участников СВО, которую предлагают ввести депутаты, повысит пожарную безопасность в быту для новой категории и действительно актуальна.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области