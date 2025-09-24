Педагогов Ленобласти приглашают присоединиться к проекту «АРТ-краеведение»

9 октября специалисты культуры и образования смогут принять участие в стратегической сессии «Штурмагедон», где познакомятся с методиками проекта и обсудят, как современные форматы помогают школьникам узнавать историю и географию региона. Заявки принимаются до 30 сентября.

Команда проекта готова провести интерактивные занятия для детей в музеях и учреждениях культуры Ленинградской области. Подать заявку можно до 20 октября.

Встречи проекта направлены на то, чтобы вовлекать детей и подростков в изучение истории и культуры родного края через творчество и игру. Такая работа помогает молодому поколению почувствовать связь с традициями и осознать их ценность, а педагогам — получить новые методы, которые делают процесс обучения более близким и интересным для детей.

Инициатива «АРТ-краеведение» стартовала в 2021 году как локальный путеводитель по Приозерску и за несколько лет выросла в масштабную межрегиональную программу, объединившую пять регионов Северо-Запада.

Сегодня проект включает настольную игру о путешествиях по Ленинградской области, настенную карту, карту-раскраску и интерактивный сайт арт-краеведение.рф. Все материалы создаются при участии детей и подростков и уже активно используются в образовательных и культурных учреждениях.