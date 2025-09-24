«По пути к счастью»: китайская выставка Игоря Смирнова

В экспозиции представлены произведения живописи, графики, керамики и фарфора современных китайских мастеров из личного собрания профессора, кандидата педагогических наук, заслуженного учителя Российской Федерации И.Б. Смирнова. Игорь Борисович Смирнов – коллекционер с полувековым стажем. В его обширное собрание входят произведения графики, живописи и декоративно-прикладного искусства как из России, так и зарубежных стран.

Особое место в этом собрании занимает коллекция китайского искусства, которая включает живописные произведения крестьянских художников, отражающих особенности национальной культуры китайского народа: их обычаи, праздники, верования и повседневную жизнь. Часть китайской коллекции Игоря Смирнова демонстрируется в рамках выставки «По пути к счастью» в библиотеке им. А.С. Пушкина.

Особый, очень внимательный и глубокий интерес к Китаю не случаен для Игоря Борисовича: в 2012–2015 годах он работал приглашенным профессором Китайского океанологического университета (г. Циндао, КНР), став победителем Всекитайского конкурса иностранных преподавателей в номинации «Самый любимый преподаватель китайских студентов». Уже традиционными для Гатчины стали выставки китайского декоративно-прикладного искусства, в рамках которых Игорь Смирнов читает яркие лекции, посвященные истории и культурологии Китайской Народной Республики.

21 сентября в библиотеке состоялась лекция Игоря Борисовича «Народное искусство Поднебесной». Слушатели познакомились с произведениями искусства китайских мастеров (живопись, графика, керамика, фарфор), узнали о своеобразии культуры КНР, об особенностях жизни и менталитета китайцев, о строительстве жизни в коммунистическом Китае. Китай – одно из крупнейших государств мира, следующее по своему собственному пути устройства. История китайского искусства является многогранной и уникальной, отражающей различные аспекты и эволюцию богатой и древней цивилизации. Оно продолжает вдохновлять и увлекать людей своей красотой, глубиной и историческим значением.

Выставка «По пути к счастью» продлится до 14 ноября. 9 ноября в 14.00 состоится еще одна лекция И.Б. Смирнова «Крестьянская живопись в Китае».

Юлия Лысанюк