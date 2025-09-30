В Гатчинском районе росгвардейцы разыскали подростка, пропавшего около недели назад

23 сентября в правоохранительные органы обратилась 41-летняя жительница Ленобласти и сообщила о том, что около 18:00 ее сын, имеющий особенности развития, ушел из дома в поселке Тайцы и не вернулся. Приметы пропавшего подростка были переданы всем дежурным нарядам.

Спустя почти неделю после поступившего обращения наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обнаружил разыскиваемого молодого человека, когда он проходил неподалеку от здания школы на Ижорской улице в Коммунаре. Сотрудники вневедомственной охраны отвезли подростка в 104 отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Впоследствии заявительнице сообщили о местонахождении ее сына, и вскоре она приехала за ним в отдел полиции.

Фото предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО