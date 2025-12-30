Подарок Гатчине к Новому году

В Гатчину в автопарк Национальной транспортной ассоциации (НТА) прибыла новая партия автобусов. 14 современных машин, недавно сошедших с заводского конвейера, заменили своих «лазурных» коллег на четырех городских маршрутах - 20, 21, 22 и 23.

Белые автобусы – 2025 года выпуска производства Павловского автобусного завода. Вместимость каждой машины - 59 человек. Техника оснащена низкопольной задней площадкой для проезда маломобильных пассажиров и мамочек с колясками.

Это плановая замена состава, но по контракту перевозчик обязан ее осуществить только к февралю будущего года. НТА сделал это заранее - чтобы Новый год Гатчина встречала с новыми автобусами.