Осторожнее с икрой и скидками!

Красная икра по бросовым ценам

Без банки-другой красной икры сложно представить себе праздничный стол. Поэтому каждый декабрь мы покупаем этот деликатес заранее. И те, кто стремится сэкономить, иногда сталкиваются с обманом.

Часто в Сети предлагают липовую икру: вместо заявленного сорта в банке оказывается более дешевый аналог, а иногда даже фальсификат, изготовленный искусственно. Чаще всего подобные фейковые товары продаются через социальные сети, чаты, объявления и онлайн-сервисы частных продаж. Обычно цена здесь заметно ниже среднерыночных показателей на 20 %, а то и больше.

Как быть?

Выбирайте проверенного продавца и отслеживайте акции крупных торговых площадок. Никакого дефицита продуктов питания в России нет, равно как и оснований ожидать сильного роста цен на продукты.

Поддельные конкурсы и бонусы

Еще один распространенный вид мошенничества – фальшивые конкурсы и подарочные сертификаты. Например, некоторые «розыгрыши призов» обещают получение ценных подарков за небольшие суммы участия или данные вашей банковской карты.

Еще одна ловушка – это фальшивые подписки на Telegram Premium. Пользователю приходит уведомление о «подарочном сертификате», активация которого требует перехода по внешней ссылке. Она направляет на фишинговую страницу, куда жертва вводит свои учетные данные.

Внимательно относитесь ко всей информации, поступающей от третьих лиц. Прежде чем кликнуть ссылку или ввести данные, обязательно проверьте, реально ли проводится акция и существует ли компания, заявленная в сообщении.

Липовая доставка

Другая распространенная схема накануне праздников: поступает телефонный звонок якобы от крупного сервиса доставки или известной компании. Вас убеждают подтвердить покупку, отправив небольшую сумму денег вперед или продиктовав код из SMS. Часто мошенники знают о ваших интересах и предпочтениях благодаря социальным сетям и приложениям, используемым вами ранее.

Чтобы избежать неприятностей, убедитесь, что сайт службы доставки подлинный, игнорируйте любые ссылки, присланные в рекламных письмах, не загружайте незнакомых приложений и никогда не называйте посторонним людям свои пароли и одноразовые коды из сообщений. А главное, всегда помните, что и где вы заказывали – и заказывали ли вообще?

Баснословные скидки

Особое внимание заслуживает практика «распродажи» с невероятными скидками. Мошенники размещают рекламные объявления, ведущие на фальшивые сайты. Покупатель оплачивает покупку, а потом оказывается, что магазин фиктивный. Пытаясь зайти на этот сайт снова, обманутый покупатель видит только «404»: страница не существует или удалена.

Некоторые жулики идут дальше: создавая страницы виртуальных магазинов с заманчивыми ценами, они вводят покупателей в заблуждение, предлагая установить специальное приложение для отслеживания заказа. Приложение направляется на установку вируса или фишинга, крадущего банковские реквизиты жертвы.

Будьте внимательны при совершении покупок в интернете. Всегда обращайте внимание на адрес сайта, проверяя наличие защищенного соединения. Избегайте случайных ссылок и никогда не передавайте конфиденциальные данные третьим лицам, включая SMS-коды и номера карт.

Фейки про законы и налоги

В конце года активизируются мошенники, пугающие изменениями в законодательстве. Гражданам приходят уведомления с громкими заголовками: «Изменения в пенсионном законодательстве с 1 января! Срочно нужен ваш статус для проверки!».

Подобные рассылки предлагают немедленно посетить определенный веб-сайт или передать персональные данные под предлогом обновления личной информации.

Главное правило здесь – проверять информацию непосредственно на официальных источниках государственных органов. Никогда не открывайте письма или ссылки из непроверенных источников, а также сохраняйте спокойствие: преступники всегда играют на чувствах страха и спешки.

Помните: лучшая защита от мошенников – это ваша собственная осторожность и внимательность. Чтобы праздник не омрачился финансовыми потерями, будьте бдительны. С наступающим!

По материалам газеты «Комсомольская правда»

Фото freepik.com