Диалог с властью

Двор в Гатчине по ул. Крупской, д. 1 попал в программу благоустройства комфортной городской среды. Работы ведутся только на части территории. Когда и как планируется благоустройство сквера на данной территории?

Отвечает администрация Гатчинского муниципального округа.

В Гатчине в августе 2025 года по программе «Формирование комфортной городской среды» воплощен первый этап, площадью 0,65 га — от исторического памятника Берёзовые ворота до ул. Хохлова.

Второй этап планируется к реализации в 2026 году за счет бюджета Гатчинского округа на территориях, прилегающей к д. №1 по ул. Крупской и к магазину «Пятерочка» вдоль ул. Хохлова – сквер по ул. Крупской, а также территории, прилегающей к магазину «Магнит» и д. № 2 по ул. Коли Подрядчикова – сквер у магазина «Магнит».

Просим принять меры по содержанию сельскохозяйственных животных в поселке Пушное на улице Строительная Выборгского района.

Отвечает Управление ветеринарии Ленинградской области.

Управлением ветеринарии Ленинградской области совместно с комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области проведено обследование личного подсобного хозяйства в поселке Пушное Выборгского района.

В ходе обследования установлено, что все животные стоят на учете в государственной ветеринарной службе и в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий подвергаются исследованиям, обработкам и вакцинации.

Специалистами Госветслужбы при поддержке тепличного комплекса «Северный» весь навоз вывезен. Место складирования навоза оборудовано ограждением и тентом для предотвращения загрязнения почвы и прошло дезинфекцию.

По результатам обследования составлен акт с рекомендациями, в том числе по недопущению накопления большого количества навоза и обеспечению содержания территории в удовлетворительном состоянии. Даны рекомендации по укрытию бурта навоза средствами, препятствующими распространение неприятного запаха.

Комитетом Госэконадзора Ленинградской области в ходе контрольной проверки нарушений требований в области охраны окружающей среды, причинения вреда окружающей среде и ее компонентам не выявлено.

Просим запретить вырубку леса на территории, прилегающей к озеру Белое в Лужском районе, ввиду обнаружения краснокнижных растений, животных и птиц.

Отвечает комитет по природным ресурсам Ленинградкой области (далее – Комитет).

Рубка лесных насаждений арендатора лесного участка ООО «Альфа» в квартале 35 Луговского участкового лесничества Лужского лесничества приостановлена.

Комитетом приняты решения о необходимости внесения изменений в проект освоения лесов арендатору ООО «Альфа» и отражении информации о наличии охраняемых объектов растительного мира и ценных природных комплексов в соответствующем разделе на основании окончательного отчета ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук.

Комитет начнет процедуру внесения изменений в лесохозяйственный регламент Лужского лесничества в части касающейся наличия охраняемых объектов растительного мира и ценных природных комплексов после предоставления Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова Российской академии наук окончательного отчета по исследовательской работе.

Когда планируется улучшить водоснабжение поселка Рощино Выборгского района?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

По информации ГУП «Леноблводоканал» летом в связи с жаркой погодой в пгт. Рощино многократно возросло потребление холодной воды, в том числе не на цели питьевого водоснабжения. Действующие артезианские скважины пгт. Рощино Выборгского района работают на полную мощность, однако большой разбор воды населением летом не позволял наполнить резервуар чистой воды.

Для нормализации водоснабжения ГУП «Леноблводоканал» выполнены следующие мероприятия:

• капитальный ремонт водопровода от ул. Верхнее Рощино, д. 36 до ул. Круговой в пгт. Рощино Выборгского района Ленинградской области (общая протяженность 3180 п.м.)»;

• промывка артезианской скважины по ул. Верхнее Рощино, что привело к увеличению объема поднимаемой воды;

Дополнительная подача воды в Рощино обеспечена за счет ввода в эксплуатацию новой станции водоподготовки производительностью 440 м3/сут. с повысительными насосными агрегатами и резервуарами чистой воды, а также подключения дополнительной артезианской скважины от многоквартирного жилого дома на ул. Строителей, 40.

ГУП «Леноблводоканал» предпринимаются меры, направленные на обеспечение устойчивого функционирования системы холодного водоснабжения в пгт. Рощино.