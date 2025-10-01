Проект Президентской библиотеки «Россия в лицах»: император Павел I

Понять характер царя, который правил всего четыре года, узнать мнение современников о самодержце, а также взглянуть на его деятельность и оценить её последствия можно благодаря электронной коллекции Президентской библиотеки «Россия в лицах». В ней Павлу I посвящена отдельная подборка материалов в разделе «Императоры». Она включает большое количество электронных копий исторических документов и изданий, в том числе письма преемника Екатерины II, сборники указов, воспоминания придворных, биографические исследования и многое другое.

«Великий князь Павел Петрович родился к величайшей радости бабушки своей Елизаветы Петровны и всей России: его рождением обеспечивалось престолонаследие рода Петра Великого. Императрица Елизавета видела в младенце-внуке залог будущности своей империи и взяла на себя заботы о его воспитании», – так описывает появление наследника историк Евгений Шумигорский в биографическом очерке «Павел I (1754–1801)» (1899).

Екатерина увидела своего новорождённого сына только на сороковой день – мальчика забрали сразу после его появления на свет. Позже она вспоминала: «Я нашла его очень красивым, и его вид привёл меня в радостное настроение». Такие слова императрицы приводятся в сборнике «Император Павел Первый: По Шильдеру и воспоминаниям современников» (1907).

Многие исследователи сходятся во мнении, что характер Павла Петровича, которого называли «своенравным, нервным и раздражительным», сформировали чрезмерная опека со стороны бабушки, отчуждение от матери и влияние воспитателей. Екатерина позже писала: «Сама императрица прибегала к нему на каждый крик его, чрезмерной заботой его буквально душили. <…> Кроме того, к нему приставили множество бестолковых старух и мамушек, которые своим излишним и неуместным усердием причинили ему несравненно больше физического и нравственного зла, чем добра».

Эти слова подтверждает автор работы «Павел I: Его семейная жизнь, фавориты и убийство» (1902) Ф. Каратов: «Екатерина пока ещё принимала участие лишь простого зрителя, а Павла продолжали коверкать. А ведь если подумать серьёзно, то Павел был в детстве премилый характер, со всеми задатками будущего хорошего человека: он был умён, откровенен, добродушен, прилежен, старателен, а дурное воспитание сделало из него хитрого, замкнутого, мрачного, строгого и деспотичного человека».

Отношениям матери с сыном так и не суждено было наладиться. Военный инженер и историк Николай Шильдер в историко-биографическом очерке «Император Павел Первый» (1901) пишет: «По воцарении Екатерины с её стороны делались несомненные попытки к сближению, но неумолимый рок приводил её старания ко всё более непоправимому разладу. Пропасть между матерью и сыном в продолжении 34 лет раздвигается всё шире».

В 1797 году после смерти Екатерины II Павел был провозглашён императором и самодержцем всероссийским. В Президентской библиотеке хранится электронная копия документа, в котором указан полный титул нового государя, а также приводится текст клятвы на верность для подданных.

«Павел I вступил на престол с искренним желанием добра народу во всем его целом, с готовыми проектами реформ, которые, по его мнению, должны были „исцелить“ Россию, дать новое направление её политической и государственной жизни», – полагает автор биографического очерка «Павел I (1754–1801)». При этом император считал, что управлять необходимо исключительно железным прутом: «Суровое, даже жестокое, соблюдение дисциплины и порядка казалось Павлу необходимым и для того, чтобы обезопасить себя от заговоров, которых он стал чрезвычайно бояться», – читаем в том же издании.

«Новое царствование с первых же дней сделалось отрицанием предыдущего; роскошный, пышный двор императрицы преобразился в огромную кордегардию», – свидетельствует уже упоминавшаяся книга «Император Павел Первый: По Шильдеру и воспоминаниям современников».

В электронной копии сборника «Материалы для биографии императора Павла I», изданного в 1874 году в Лейпциге, дана жёсткая оценка действиям самодержца: «Глубокая, закоренелая ненависть ко всему, что учреждено Екатериною, делало его порывы ещё вреднее и опаснее. Взойдя на престол, которого ожиданием он истомился, с такою раздраженною злобою он стал коверкать всё, и гражданскую и военную часть, и внешние отношения государства, а паче всего страсть к экзерцициям (устар. военные тренировки) и запальчивая взыскательность за малейшие ошибки во фрунт (устар. выказывание внимания и уважения вышестоящему по званию подтянутой (подобострастной) стойкой), восстановили против него войско и всё дворянство».

Это недовольство в итоге вылилось в заговор. Подробности заговора, а также события ночи с 24 на 25 марта 1801 года, когда император был убит, изложены в раритете 1902 года «Убиение Павла I и восшествие на престол Николая I». Автор книги Теодор Шиман заключает: «Погиб полномочнейший властелин величайшей державы в свете, человек, рождённый с весьма хорошими способностями, довольно хорошо образованный и с благородными побуждениями. Почему все эти качества не спасли его от погибели? Потому что первым качеством человека должно быть умение управлять своими страстями, и тогда только он может управлять другими. Гораздо большее число заговорщиков и гораздо осторожнее ведённый заговор не мог бы преуспеть в этом убийстве, если бы не было на то общего молчаливого согласия всей столицы, общего желания всей России».

