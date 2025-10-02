Антинаркотическая комиссия

Заседание антинаркотической комиссии в Гатчинской администрации состоялось 30 сентября. Заведующая кабинетом психиатра-нарколога Гатчинской КМБ Елена Колиш рассказала о ситуации в сфере профилактического учета, на котором в Гатчине состоит 13 подростков. На диспансерном учете никто из несовершеннолетних не состоит. Экспресс-тестирование на употребление наркотических средств и психотропных веществ прошли 180 подростков, из них пять – с положительным результатом.

Елена Николаевна отметила, что отношение к тестированию со стороны родителей изменилось в лучшую сторону, но многие по-прежнему не доверяют врачу-наркологу и предпочитают отрицать очевидное – употребление ребенком запрещенных веществ. Как ни странно, но о том, что ребенок употребляет наркотики или психотропы, родители обычно узнают последними.

Во многом распространению наркотических веществ способствуют телекоммуникационные технологии. По данным полиции, за 8 месяцев на территории, обслуживаемой Гатчинских УМВД, зарегистрировано 121 преступление по линии незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 23 преступления. Совместными усилиями подразделений полиции изъято более 293 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 280 кг мефедрона и 12,7 кг гашиша, выявлено две нарколаборатории. Однако наибольшую сложность в работе правоохранительных органов представляет распространение наркотиков бесконтактным способом: через «закладки» и маркетплейсы в даркнете. Большую роль в данном случае играет содействие жителей округа, которые предоставляют информацию полиции.

Также на антинаркотической комиссии рассматривались вопросы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. О спортивно-массовых мероприятиях рассказала начальник сектора гатчинского комитета по физической культуре и спорту Наталья Короткова. Главный специалист комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Ксения Самоварова представила доклад об участии творческих коллективов в культурно-массовых мероприятиях. Представители Лукашевской и Дружногорской школ выступили с докладами об антинаркотической работе в учебных организациях.

В заключение заместитель председателя антинаркотической комиссии, замглавы администрации Гатчинского округа по безопасности Игорь Авдеев довел до сведения собравшихся информацию о ситуации в Ленинградской области в части отравлений наркотическими веществами.

Екатерина Дзюба