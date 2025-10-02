Поиск на сайте
Первенство по рукопашному бою – в Кингисеппе

В Кингисеппе 28 сентября прошло Первенство по рукопашному бою среди детей от 12 лет и старше. Участие в соревнованиях приняли воспитанники Центра спортивных единоборств. Как итог – отличные результаты и целая гора медалей.

Первое место завоевали: Дмитрий Ермоленко и Александр Екимов (оба – Гатчинская спортивная школа № 3), а также Рубен Агаджанян, Иван Сейткиреев, Эмиль Минулин и Олег Кодзов. 

С серебряными медалями вернулись: Софья Козловская, Василий Костогрыз, Никита Трофимов, Дмитрий Кузьмин и Филипп Филиппов (все – Гатчинская спортивная школа № 3), а также Леонид Харитонов, Эльмир Минулин. 

На третью ступень пьедестала поднялись: Виктор Горр, Мирослав Сахарутов (оба – Гатчинская спортивная школа № 3) и Татьяна Филиппова.

По итогам соревнований команда Гатчинской спортивной школы № 3 заняла второе командное место. Тренеры-преподаватели отделения рукопашного боя – Андрей Козловский и Сергей Сергеев.

Впереди спортсменов ждет Первенство в Выборге.