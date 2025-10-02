Первенство по рукопашному бою – в Кингисеппе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День пожилого человека поручил комитету культурного наследия и комитету соцзащиты продлить акцию бесплатного посещения отдельных музеев и музейных парков Ленобласти для лиц серебряного возраста по карте «Ленинградская» на один год - до Дня пожилого человека в 2026 году, а Комитету по природным ресурсам поручил сделать бесплатным посещение всех экотроп Ленобласти по акции до октября 2026 года.