Ваш дом в СНТ готов к газификации? Ответ - в сведениях ЕГРН!

В рамках программы «социальной догазификации» газопровод подводится бесплатно до границы каждого земельного участка, соответствующего установленным критериям. Ключевыми требованиями являются наличие на участке жилого дома, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), и установленные в соответствии с законодательством границы этого участка.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков прокомментировал новые возможности для садоводов: «Программа социальной догазификации открывает для многих жителей Ленинградской области реальную возможность сделать свое загородное жилье более комфортным. Однако, как показывает практика, основным препятствием для участия часто становится отсутствие сведений о границах земельного участка в ЕГРН или отсутствие кадастрового учета жилого дома. Мы со своей стороны настоятельно рекомендуем гражданам заранее проверить актуальность сведений о своих объектах недвижимости. Устранение этих реестровых несоответствий – первый и важнейший шаг на пути к подключению газа».

Управление Росреестра по Ленинградской области обращает внимание на простой способ проверки готовности участка к подаче заявления на газификацию:

1. Проверьте границы участка. Необходимо зайти на Публичную кадастровую карту (https://nspd.rosreestr.ru). Если участок на карте отображается без точных границ или в его описании указано «границы не установлены», требуется провести межевание. Эту работу выполняет кадастровый инженер, после чего подготовленный межевой план направляется в Росреестр для внесения сведений.

2. Проверьте статус дома. В выписке из ЕГРН или на Публичной кадастровой карте должно быть указано, что здание имеет статус «жилое» и стоит на кадастровом учете. Если дом не зарегистрирован, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана и подать заявление на учет в Росреестр.

Важно помнить, что программа покрывает расходы на подведение газа до границы участка. Все внутренние работы на территории владения (прокладка трубы к дому, монтаж оборудования) осуществляются за счет собственника.